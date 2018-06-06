Нидерланды не признали Украину ответственной за крушение MH17

Власти Нидерландов не стали привлекать Украину к ответственности за крушение лайнера MH17 Малазийских авиалиний, сбитого над Донбассом в 2014 году. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

В письме в палату представителей страны министр отметил, что пока нет убедительных доказательств, что правительство Украины сделало недостаточно для предотвращения катастрофы. Вопрос о возможной причастности Киева к трагедии задали на парламентских дебатах задали депутаты нескольких партий парламента Нидерландов. Речь шла о том, что украинские власти не закрыли воздушное пространство над Донбассом из-за боевых действий в зоне кофликта.

В правительстве Нидерландов отказались инициировать отдельное расследование роли Украины в крушении лайнера до тех пор, пока Международная следственная группа не предоставит сведений, которые можно будет использовать в суде. По словам главы МИД Нидерландов, сотрудничество с Киевом в расследовании катастровы MH17 крайне важно и приносит результаты.

В конце мая Совместная следственная группа (JIT) объявила, что "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года из установки "Бук", приписанной к 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил. Bellingcat вскоре опубликовала расследование, в котором говорилось, что к транспортировке "Бука" на Донбасс предположительно причастен офицер ГРУ Олег Иванников.

Россия неоднократно отрицала причастность к катастрофе "Боинга" выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате которой погибли 298 человек, главным образом граждане Нидерландов.