Еврокомиссия одобрила ответные пошлины на товары из США

Еврокомиссия одобрила введение новых пошлин в отношении американских товаров на сумму 2,8 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе ведомства. Новые тарифы планируется ввести в действие уже в июле. В документе подчеркивается, что эти меры "полностью соответствуют правилам Всемирной торговой организации".

Тарифы коснутся американской сельскохозяйственной и металлургической продукции, косметики, одежды, мотоциклов, катеров, яхт, а также продуктов питания, таких как апельсиновый сок, арахисовое масло, виски и табачные изделия

Общая сумма убытков Евросоюза из-за решения администрации президента США Дональда Трампа составляет почти 6 с половиной миллиардов евро. В ближайшие три года Брюссель введет пошлины на оставшиеся 3,6 миллиарда евро.

Представитель Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем назвала пошлины ЕС "взвешенным и пропорциональным ответом на одностороннее и незаконное решение, принятое Соединенными Штатами".

В марте Трамп объявил о введении пошлин для всех стран, поставляющих в США стальную и алюминиевую продукцию, однако до конца мая временно вывел из-под действия этого указа Австралию, Аргентину, Бразилию, Канаду, Мексику, Южную Корею и страны Евросоюза.

Позднее было объявлено о решении не продлевать действие исключений в отношении Канады, Мексики и ЕС. В воскресенье Китай пригрозил США выйти из всех торговых и деловых соглашений между странами в случае, если Вашингтон реализует планы Трампа по введению новых пошлин и прочих мер в отношении Пекина.