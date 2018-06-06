Пошутившая про Джона Маккейна советница Трампа ушла из Белого дома

Помощница президента США Дональда Трампа по связям с общественностью Келли Сэдлер покинула Белый дом после того, как она позволила себе неуместную шутку в адрес смертельно больного 81-летнего сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщает агентство Reuters.

Выступая в прошлом месяце на совещании, Сэдлер предложила игнорировать возражение Маккейна по поводу кандидатуры президента. Она заявила, что мнение политика "не имеет значения, он все равно умирает". Слова Келли Сэдлер приводили СМИ.

Сэдлер подверглась широкому общественному осуждению. Белый дом отказался подтвердить или опровергнуть факт ее высказывания. Была ли Сэдлер уволена или ушла по собственному желанию, не уточняется.

Маккейн, у которого в прошлом году был обнаружен неизлечимый рак мозга, остается последовательным критиком администрации Трампа. Сенатор, который провел 5 лет во вьетнамском плену, где подвергся пыткам, рекомендовал проголосовать против кандидатуры Джины Хаспел на пост главы ЦРУ. Ранее она возглавляла тайскую тюрьму ЦРУ, в которой применялись пытки.

В 2015 году Трамп публично отказался признавать заслуги Маккейна. "Он считается героем войны лишь потому, потому что был захвачен в плен. Мне нравятся люди, которые не попадали в плен", – заявил тогда президент.