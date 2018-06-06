Совбез ООН осудил нарушения прекращения огня в Донбассе

Совет Безопасности ООН принял заявление с осуждением нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. Об этом сообщает Associated Press. Это первое с начала 2017 года решение Совбеза по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

Документ подготовили Германия и Франция. Все 15 членов Совета, включая Россию, приняли заявление. Текст заявления зачитал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, поскольку Россия председательствует в Совете Безопасности в июле.

В заявлении Совбеза говорится также о полной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также о необходимости соблюдения Минских соглашений. Помимо прочего Совет Безопасности заявил о полной поддержке специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призвал все стороны содействовать ее работе на всей территории Украины.

В зоне конфликта на востоке Украины 30 апреля формально завершилась начатая в 2014 году "антитеррористическая операция" (АТО). Вместо нее действует режим Операции объединенных сил, в которой участвуют вооруженные силы Украины и другие силовые ведомства. Киев и страны запада обвиняют Россию в поддержке пророссийски настроенных сепаратистов. Москва свою причастность к конфликту отвергает.

С февраля 2014 года – начала конфликта в Донбассе – были убиты почти 10 тысяч человек, около 23 тысяч ранены.