В Саратове экс-президент организации диабетиков признана "иноагентом"

В Саратове суд признал иностранным агентом бывшего президента Саратовской региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом Екатерину Рогаткину. Ее обвинили в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции "иностранного агента", и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

По мнению стороны обвинения, Рогаткина "вела подрывную деятельность" и стремилась оказать давление на органы государственной власти региона и страны, при этом получая финансирование от фармкомпаний с иностранным капиталом. Общественница свою вину отрицает и заявляет, что, наоборот, всеми силами старалась защитить власть от критики, в том числе – больных сахарным диабетом, недовольных качеством медицинского обслуживания. Суд назначил наказание ниже минимально предусмотренного по статье, ссылаясь на тяжелое материальное положение своей подзащитной.

В конце мая суд в Саратове признал "иностранным агентом" Саратовскую региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом. На организацию был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей по обвинению в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции "иностранного агента". Поводом для проверки общественной организации стала жалоба студента-медика Никиты Смирнова, возглавляющего студенческий штаб поддержки Владимира Путина на президентских выборах. По его словам, он читал в интернете, что организация якобы существует на деньги иностранных компаний.