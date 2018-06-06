В ПАСЕ призвали Россию расследовать притеснения геев в Чечне

Парламентская ассамблея совета Европы призывает российские власти расследовать преследования гомосексуалов в Чечне. Проект соответствующей резолюции одобрил в среду Комитет ПАСЕ по вопросам равенства. В организации отметили, что если правоохранительные органы России не примут меры, то ПАСЕ будет рекомендовать Совету Европы начать международное расследование.

В сообщении организации говорится, что на территории Чечни развёрнута кампания по дискиринации геев, а у преследований систематический характер. По данным комитета, от притеснений пострадали не менее 114 представителей ЛГБТ-сообщества и членов их семей. Некоторые из пострадавших не обращаются в полицию, поскольку опасаются ещё больших преследований, говорится в обращении ПАСЕ.

Год назад "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне гомосексуалов нет. Международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Евросоюз, США и другие западные страны призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении геев в Чечне.

В апреле этого года российская ЛГБТ-сеть сообщила, что за последний год помогла выехать из Чечни 114 людям, подвергшимся преследованию со стороны местных властей за их нетрадиционную ориентацию. Среди них 41 человек непосредственно подвергался незаконному удержанию и пыткам в Чечне, 30 человек – члены их семей, которым угрожала опасность. Некоторые из них готовы дать показания в международных институтах, в том числе в Европейском суде по правам человека. Министерство юстиции России не обнаружило ни геев в Чечне, ни нарушений их прав.