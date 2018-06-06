Европарламент представил карту политзаключённых в России

Фракция "зелёных" в Европарламенте представила интерактивную карту России с местами содержания политических заключённых. Создатели карты ставят своей целью в преддверии Чемпионата мира по футболу обратить внимание болельщиков на нарушение прав человека в России, сообщает Deutsche Welle.

На сайте фракции "зелёных" представлено две карты. На одной изображены стадионы, где будут проходить футбольные матчи. Если перевести переключатель из положения "честная игра" в положение "нарушение правил", то на карте появляются места лишения свободы, где, отбывают срок политзаключённые. На сайте также опубликован список из 100 человек, осуждённых по политическим статьям, подготовленный правозащитным центром "Мемориал".

Ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад об ухудшении ситуации с правами человека в России в преддверии чемпионата мира по футболу. Правозащитники указали на нарушения прав строителей стадионов и ограничением прав на мирные собрания.

В начале мая Human Rights Watch обратилась в Международную федерацию футбола с призывом добиться от российских властей освобождения руководителя грозненского отделения "Мемориала" Оюба Титиева до начала чемпионата мира по футболу.