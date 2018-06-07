Прокуратура Москвы проверит действия "казаков" на акции 5 мая

Прокуратура Москвы проверит сообщения об избиениях людьми в казачьей форме участников акции протеста "Он нам не царь" 5 мая. Об этом сообщает РБК.

Жалобу на действия "казаков" генеральному прокурору Юрию Чайке направил депутату от КПРФ Валерий Рашкин. В ней депутат сослался на на репортажи с Пушкинской площади, люди в казачьей форме "ожесточенно избивали граждан, в том числе с применением нагаек".

Рашкин отмечает, что казачий полк имени крымского атамана Бакланова, форма которого была на нападавших на участников акции, не входит в государственный реестр казачьих сообществ, в связи с чем просит проверить законность разгона акции. 28 мая Рашкин получил письмо от заместителя прокурора Москвы о начале проверки.

5 мая в десятках городов России прошли акции протеста "Он нам не царь" против очередного избрания Владимира Путина на пост президента. По всей стране были задержаны около 1600 человек. В Москве вместе с полицейскими протестующих задерживали люди в казачьей форме. Они били участников акции нагайками. Позже СМИ выяснили, что люди, одетые в казачью форму, связаны с мэрией Москвы, которая заключала с ними госконтракты по обучению охране общественного порядка.

Совет по правам человека при президенте России потребовал от властей "выявить и наказать" лиц, которые, не будучи представителями правоохранительных органов, нападали на участников несогласованной акции в Москве.