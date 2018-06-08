Девять букв против пяти. Роман Арбитман – о ДР Навального

В первых числах июня российскому политику Алексею Навальному исполнилось 42 года. Свою некруглую дату он встретил на нарах спецприемника, где отбывает очередной административный срок. В тот же день Владимир Путин давал интервью австрийскому журналисту и вновь ухитрился не произнести вслух фамилию "Навальный". Это хороший подарок ко дню рождения: в конце концов, ни один из нынешних мировых лидеров (будь то Меркель, Макрон или сам Трамп) не может похвастаться, что его/ее имя запечатывает Путину уста, словно магам из "Гарри Поттера" имя Темного Лорда.

Почему российский президент маниакально отказывается выговаривать вслух довольно простое слово из девяти букв, в общем, вполне понятно. Это не суеверие, а стратегия. Путин упорно делает вид, будто все, кто в России ему противостоит, столь незначительны, что нет нужды держать в памяти их имена. В той картине мира, за которую он старательно цепляется, нет никакого Главного Оппозиционера всея Руси, а есть множество мелких "саакашвили" (имя нарицательное), которые, никак не придумав себе конструктивной программы, бегают по площадям и всюду безуспешно пытаются устроить "майданы".

Собственно, кремлевская концепция президентских выборов 2018 года была заточена под эту несложную схему: в вышине блистает всеобщий любимец и обладатель заоблачных рейтингов, а внизу, у подножья его вертикали, копошится всякая шелупонь, которой дозволено откусить от царского пирога процент-другой, в пределах статистической погрешности. Центризбиркому оставалось только поместить Навального в один ряд с кандидатами-спойлерами, растворить его среди всех этих "ксюш-титовых-сурайкиных-и-так-далее" и сделать все возможное, чтобы соседство с фейками как можно сильней ударило по харизме того, кто надумал пошатнуть рейтинг кандидата №1 всерьез.

Однако мы уже никогда не узнаем, насколько эффективной была бы та схема. Потому что незадолго до выборов в Кремле же струхнули: а вдруг? Может, не стоит будить лихо? Поэтому Навального остановили на подходе к старту президентской гонки. Этот глупый запрет добавил политику очков: из категории "потенциально проигравшего кандидата" он перешел в категорию (перефразируя Фазиля Искандера) Тех, Кто Мог Победить, Но Не Был Допущен. В итоге после фарса-2018 на федеральном уровне окончательно закрепился именно тот расклад, которого не хотели в Кремле. В нынешней конфигурации нет "оппозиции вообще". Есть Путин и противостоящий ему Навальный. Без вариантов.

Закроешь природе путь на ТВ – она прорвется в YouTube, Facebook, Instagram и Telegram

Заметим, что в умении наступать на одни и те же исторические грабли российской власти нет равных. Сегодня политический процесс в России как бы впал в летаргию еще на шесть лет. В этих условиях Навальному было бы труднее оставаться ньюсмейкером и поддерживать внимание публики, если бы практика "августейшего умолчания" распространялась на всю территорию страны и касалась бы всех ветвей власти. Однако в то время как Путин демонстративно игнорирует фамилию Главного Оппозиционера, путинские выдвиженцы в регионах, напротив, постоянно напоминают о существовании Навального, словом и делом. Они запрещают его сторонникам митинги и шествия, а путинские полиция, прокуратура и суд прессуют волонтеров и пачками раздают молодым людям административные сроки по наглядно-абсурдным основаниям.

Силы заведомо неравны, и это добавляет Алексею Анатольевичу симпатий. Никакие телепромывщики мозгов не в силах перебороть давнюю традицию сочувствовать тем, кого власть гнобит, причем ни за что. В конце 1980-х Михаил Горбачев, задвигая Бориса Ельцина, лишая его трибуны, явно не хотел выращивать себе конкурента. Но вышло наоборот. Будучи первым секретарем МГК КПСС, Борис Николаевич не имел в народе и десятой части тех симпатий, которые приобрел после громового "Борис, ты не прав!" и последующей опалы. Молва приписывала ему даже те бунтарские речи, которых он не произносил, и поступки, которых он еще не совершал. Природа не терпит пустот и сама заполняет лакуны. Если ее гонишь в дверь, она влетает в окно. Закроешь ей путь на ТВ – прорвется в YouTube, Facebook, Instagram и Telegram, отразится в тысячах зеркал. И уже не остановить…

Алексею Навальному сегодня 42, и он уже стал политиком, известным не только в России, но и в мире. Будет ли он следующим лидером России – неизвестно, однако его стартовые условия лучше, чем были у многих его коллег-политиков. Рискну напомнить, что 42-летний Ленин еще жил в эмиграции, не подозревая о своей грядущей карьере, Ельцин в 42 года был чиновником провинциального обкома, а Путин в 42 года занимал, прямо скажем, не самую крупную должность в питерской мэрии...

"Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется", – писал поэт. Но глухое молчание порой может отзываться куда сильней, чем слова.

Роман Арбитман – саратовский писатель

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