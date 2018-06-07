Сборная России по футболу признана худшей из участниц ЧМ-2018

Сборная России признана худшей в рейтинге ФИФА среди всех участников предстоящего чемпионата мира. Команда опустилась на рекордно низкое для себя 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола. В предыдущей его версии подопечные Станислава Черчесова занимали 66-ю позицию. Лучший результат России в рейтинге – 3-е место в апреле 1996 года.

В 2018 году при подготовке к чемпионату мира, который впервые пройдет в России, сборная провела четыре товарищеских матча – с командами Бразилии, Франции, Австрии и Турции. В них она трижды проиграла и один раз сыграла в ничью. Общий счет матчей – 2:8.

Лидером рейтинга ФИФА остается действующий чемпион мира сборная Германии. На втором месте расположились бразильцы, на третьем – бельгийцы.