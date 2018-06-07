СМИ: организаторы Евровидения не хотят проводить конкурс в Иерусалиме

Организаторы Евровидения отказываются проводить конкурс в Иерусалиме, пишет со ссылкой на источники израильская газета "Хааретц". По данным собеседников издания, в Европейском вещательном союзе опасаются, что состязание на спорной территории приобретет политическую окраску.

Палестинцы хотят, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей их будущего государства. Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей. Евросоюз неоднократно подчеркивал, что решение конфликта между израильтянами и палестинцами предполагает создание двух государств с Иерусалимом в качестве столицы обеих стран.

14 мая в Иерусалиме открылось посольство США в Иерусалиме – это означает, что Вашингтон признал этот город столицей Израиля. Решением администрации президента Дональда Трампа были возмущены как сами палестинцы, так и лидеры ряда стран мира.

Право проводить Евровидение-2019 на своей территории Израиль получил после победы певицы Нетты в конкурсе в Лиссабоне в мае. Почти сразу после объявления результатов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что следующее Евровидение пройдет в Иерусалиме.