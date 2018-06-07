Свидетели Иеговы пожаловались на преследования в СПЧ при президенте

Религиозная организация "Свидетели Иеговы" обратилась в Совет по правам человека при президенте России с призывом прекратить преследования со стороны правоохранительных органов. В открытом письме члены организации отмечают, что "под предлогом борьбы с экстремизмом" российские власти "пытаются заставить их жить в страхе".

Под письмом оставили свои подписи жены 17 человек, которые стали фигурантами расследований из-за участия в деятельности Свидетелей Иеговы. Члены организации отметили, что на данный момент под стражей находятся 19 последователей.

В прошлом году Верховный суд России утвердил постановление о признании Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. Ее деятельность на территории страны находится под запретом. Последователи организации считают решение российских властей дискриминацией. Они обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека.