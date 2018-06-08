В России прекращено одно из уголовных дел против Уильяма Браудера

МВД России прекратило расследование третьего уголовного дела в отношении основателя фонда Hermitage Capital, Уильяма Браудера за отсутствием состава преступления. Об этом РИА Новости сообщил адвокат британского финансиста Александр Антипов. По его словам, дело касалось покупки акций "Газпрома" по якобы заниженной цене.

Адвокат сообщил, что обращался в суд с тем, чтобы получить компенсацию за необоснованное уголовное преследование Браудера, но Тверской суд Москвы возместить ущерб отказался. Мосгорсуд подтвердил это решение.

Браудер был дважды заочно осужден в России – в 2013 и 2017 годах – к девяти годам лишения свободы по обвинению в различных финансовых преступлениях. Российские власти заявили, что объявили Браудера в международный розыск и обратились в Интерпол с соответствующим запросом. Однако международная полицейская организация утверждает, что ордер на арест британского финансиста "не существует и никогда не существовал".

Уильям Браудер был инициатором принятия в США и ряде других стран "законов Магнитского", которые предусматривают введение санкций против лиц, причастных к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в российском СИЗОи виновных в других нарушениях прав человека в России.