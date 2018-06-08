Осужденный по "делу 26 марта" Дмитрий Крепкин подал жалобу в ЕСПЧ

Участник антикоррупционной акции "Он вам не Димон" в Москве Дмитирий Крепкин, осужденный к полутора годам колонии по обвинению в нападении на полицейского, подал жалобу на приговор в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на адвоката Ильнура Шарапова.

В жалобе говорится, что решение московского суда не соответствует требованиям судебного разбирательства. Крепкина осудили за то, что он якобы пнул по ноге старшего сержанта ОМОНа Михаила Звонарева. При этом сам полицейский утверждает, что не видел удар, а лишь почувствовал его. Крепкин же заявил, что удар пришелся по дубинке полицейского. На видеозаписи, которую суд использовал в качестве доказательств, также не видно, куда именно попал Крепкин, добавил адвокат.

В жалобе также отмечается, что суд не проверил доказательства на предмет фальсификаций и монтажа, а длительный срок лишения свободы за один удар по ноге полицейского не соответствует требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

26 марта 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошла массовая антикоррупционная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками. Более тысячи её участников были задержаны полицией.

По "делу 26 марта" были осуждены 8 человек. 7 июня один из них – Дмитрий Борисов - вышел на свободу.