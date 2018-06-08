Правительство РФ выбрало вариант повышения пенсионного возраста

Правительство России утвердит концепцию пенсионной реформы на заседании в четверг, 14 июня. За основу взят вариант увеличения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин, сообщает РБК со ссылкой на источники. На этих параметрах якобы настаивает министерство финансов. В то же время пока не исключен и более мягкий для женщин вариант – с выходом на пенсию в 60 лет, подчеркнул один из собеседников издания.

Предполагается, что большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для различных категорий — военные, работники на вредных производствах, занятые в тяжелых климатических условиях, медработники) будут сохранены.

8 мая премьер Дмитрий Медведев заявил о намерении правительстваповысить пенсионный возраст в России. Необходимость этого решения Медведев обосновал тем, что прежние "рамки" были приняты в 30-е годы прошлого века, когда "средняя продолжительность жизни была в районе 40 лет", а с тех пор "жизнь в стране изменилась в лучшую сторону", - отметил российский премьер. Медведев пообещал принимать решение о повышении пенсионного возраста "аккуратно и взвешенно".

Согласно опросу фонда "Общественное мнение", идею повышения пенсионного возраста одобряют только 9 процентов россиян. 82 процента высказались против. Треть боится не дожить до пенсии.

Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55.