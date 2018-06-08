К сотруднику Института языкознания РАН пришли с обыском

К сотруднику Института языкознания Российской академии наук Алексею Касьяну в пятницу пришли с обыском.

"У меня в квартире с утра обыск, 282, - написал Касьян на своей странице в Фейсбуке, имея в виду 282-ю статью уголовного кодекса России о "разжигании ненависти и вражды. "Я сам отсутствую, нахожусь в другом месте. Изымают компьютерную технику. Предполагаю, что заявление подал один из обиженных фигурантов "Диссеропедии журналов"".

"Диссеропедия журналов" - проект сообщества "Диссернет", разоблачающий научные издания из списка Высшей аттестационной комиссии, которые публикуют заказные статьи. Доктор филологических наук и старший научный сотрудник Института языкознания РАН Алексей Касьян является одним из авторов этого проекта.

Сын Алексея, Николай Касьян, в разговоре с изданием "Медуза" подтвердил факт обыска в квартире отца. "Это началось в восемь с чем-то утра, - рассказал он. - Я как узнал, сразу приехал на место. Отец сейчас в другом городе на пару дней".

В данный момент Николай находится возле дверей квартиры, внутрь его не пускают оперативники. Никаких подробностей дела они не сообщают. Обыск продолжается до сих пор.

На вчерашней прямой линии президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть проблему применения в российских судах статьи 282 Уголовного кодекса России ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Путин отметил, что необходимо "определиться с понятиями" и, возможно, привлечь для этого Верховный суд. По этой статье в последние годы привлекают к уголовной ответственности людей, в частности, за репосты и "лайки" записей в социальных сетях.