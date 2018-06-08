Amnesty International требует освободить Олега Сенцова

Международная правозащитная организация Amnesty International требует освободить украинского режиссера Олега Сенцова, которого Россия, как утверждается, "незаконно удерживает за решеткой". Об этом написал в твиттере генеральный секретарь организации Салил Шетти.

Олег Сенцов отбывает 20-летний срок в российской тюрьме после "несправедливого и политически мотивированного судебного разбирательства". Уже 25 дней он голодает с требованием освободить осужденных в России украинских политзаключенных. Amnesty International поддерживает Сенцова и требует его освобождения, – заявил Шетти.

Организаторы глобальной акции #SaveOlegSentsov призывают всех неравнодушных присоединиться к онлайн-акции 8 и 9 июня и написать в комментариях на страницах лидеров "Большой семерки" призывы оказать давление на Кремль, чтобы добиться освобождения Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. Организаторы онлайн-акции убеждены, что вопрос о так называемых "заложниках Кремля" должен быть одним из ключевых на открывающемся в пятницу саммите "Большой семерки" в Канаде.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в аннексированном Крыму в 2014 году. В августе 2015-го российский суд признал его виновным в подготовке терактов на полуострове и приговорил к 20 годам тюрьмы. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 граждан Украины, находящихся в заключении в России, которых он называет политзаключенными.

Правозащитники, политики, писатели и гражданские активисты во всем мире продолжают требовать от России и президента Владимира Путина освободить Сенцова и других граждан Украины.