Вандализм, гробы и расстрельные списки

Доброе утро!

7:40 с сегодняшнего дня облачилась в новый дизайн и отныне будет начинаться с короткого списка событий для тех, кому совсем некогда читать.

Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Украины с просьбой спасти их сыновей. Сенцов голодает 22-й день, Кольченко присоединился к голодовке 31 мая.

В списке потенциальных жертв, добытом СБУ благодаря инсценировке убийства Аркадия Бабченко, 47 человек – в основном это украинские и бывшие российские журналисты.

В Испании принес присягу новый премьер, начало работу новое правительство Каталонии.

Спасти Олега Сенцова

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний срок в российской тюрьме, голодает 22-й день. 1–2 июня прошла всемирная акция в его поддержку. Вот, скажем, фотография из Кракова.

Множество акций прошло в Украине. Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко (осужденного с Сенцовым по одному делу и тоже объявившего голодовку) встретились в аннексированном Крыму и обратились к президенту Украины с просьбой сделать все возможное для освобождения сыновей. В России участников одиночных пикетов в поддержку Сенцова задерживают на том основании, что в России ограничена возможность проведения публичных мероприятий в связи с надвигающимся Чемпионатом мира по футболу.

ЧМ-2018: вандализм и гробы

Чемпионат уже обернулся как минимум одним уголовным делом: обвинения по статье “вандализм” предъявлены первокурснику филологического факультета МГУ Дмитрию Петелину за то, что он написал краской на указателе с перечислением объектов XV “Нет фан-зоне”. Чем нанес ущерб в 65 тыс. рублей. Петелин под подпиской о невыезде.

В знак протеста против проведения Чемпионата в России российское посольство в Киеве завалили бутафорскими гробами с надписью “Груз 200. ЧВК Вагнера”: в субботу Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись переговоров самого Вагнера (в миру Дмитрий Уткин) с военнослужащим ГУ ГШ ВС РФ Олегом Иванниковым ("Орион"), который, по данным Bellingcat, причастен к крушению самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году. В качестве еще одного доказательства, что наемники подчинялись российскому командованию.

“Список Бабченко”, или приключения журналистов в Украине и России

В списке “заказанных” для убийства в Киеве, полученном СБУ благодаря имитации убийства Аркадия Бабченко, фигурируют 47 человек, большинство – известные украинские или бывшие российские журналисты. Некоторых из них, в том числе Матвея Ганапольского и Евгения Киселева, вызывали для беседы в СБУ. О предполагаемом заказчике покушения на Бабченко по-прежнему известно мало – здесь то, что удалось выяснить.

Глава информационного агентства “РИА Новости Украина” Кирилл Вышинский, которого обвиняют в госизмене, заявил в суде, что отказывается от украинского гражданства. Освещавшая этот суд корреспондент “РИА Новости Литва” Ирина Высокович утверждает, что СБУ пыталась ее завербовать, СБУ это отрицает. Квартиру Вышинского в Киеве обокрали.

Сегодня Мосгорсуд огласит приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого в России обвиняют в шпионаже. Он был задержан 30 сентября 2016 года.

Испания и Каталония обрели новых руководителей. Словения тоже

В Мадриде приведен к присяге новый премьер-министр Педро Санчес – предыдущему, Мариано Рахою, парламент вынес вотум недоверия. В Каталонии тем временем закончилось введенное после прошлогоднего референдума о независимости прямое правление Мадрида. Главой провинции стал сторонник независимости Ким Торра. Теперь ожидается, что Санчес и Торра начнут переговоры по всем тем вопросам, который референдум, со всеми его последствиями, так и не разрешил.

На парламентских выборах в Словении лидирует известная своей националистической риторикой Словенская демократическая партия бывшего премьера Янеза Янши. Но сформировать правительство самостоятельно ей не удастся.

Ким Чен Ын, Трамп и другие

Встреча между северокорейским вождем и американским президентом вроде состоится, как и предполагалось, в Сингапуре 12 июня. Министр обороны США Джим Мэттис говорит, что никакого ослабления санкций в отношении Северной Кореи не произойдет, пока КНДР "не предпримет необратимые шаги в направлении полной денуклеаризации". Действующие в отношении КНДР американские санкции создают дополнительные сложности в организации саммита: Пхеньян дал понять, что не хочет платить за номер в сингапурском отеле, где будет жить Ким Чен Ын, а американцы заплатить по закону не могут.

Еще до этого саммита, 8-9 июня, Дональду Трампу предстоит встретиться с лидерами “большой семерки”, крайне недовольными американскими пошлинами на импорт стали и алюминия. Они ждут от Трампа “решительных мер” для урегулирования конфликта. К Ким Чен Ыну же уже выстраивается очередь на переговоры: желание встретиться с ним выразил президент Сирии Башар Асад. Театральный жест.

Три ссылки сегодня тоже начнем с театра:

Лиterraтура публикует пьесу скончавшейся недавно основательницы “Театра.doc” Елены Греминой “Братья Ч.” – она построена на переписке Антона Чехова с братом Александром, воспоминаниях других членов семьи и дневниках А.П. Или вот фрагмент из книги режиссера и драматурга Владимира Мирзоева “Апология театра”. Театр Мирзоев сравнивает с собакой и пытается понять, как этого волка одомашнили.

Сорок лет назад умер автор “Факультета ненужных вещей” и “Хранителя древностей” Юрий Домбровский. Смерть его до сих остается не очень понятной. Версии – тут.

Супермену исполнилось 80. Здесь его биография.

Искренне ваши,

Семь-сорок