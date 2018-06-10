Итоги саммита G7: коммюнике не подписали, Путина не пригласили

Как прирожденный шоумен президент Трамп не мог покинуть саммит "семерки", не удивив мир и своих партнеров. Уже на борту самолета, взявшего курс на Сингапур, он написал в Твиттере:

На основании ложных заявлений, сделанных Джастином на его пресс-конференции, и того факта, что Канада взимает огромную пошлину с наших американских фермеров, рабочих и компаний, я дал указание нашим американским представителям не одобрять коммюнике, поскольку мы рассматриваем введение пошлин на автомобили, наводнившие американский рынок!

Это произошло уже после того, как хозяин саммита в Шарлевуа премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что заключительное коммюнике одобрено всеми лидерами G-7. Он не без оснований приписывал себе заслугу в улаживании противоречий между президентом США и другими участниками саммита.

За первым твитом Дональда Трампа последовал второй – о том, что канадский премьер не осмелился бы делать такие дерзкие заявления в присутствии президента США:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был таким кротким и мягким на заседаниях G-7, а после моего отъезда устроил пресс-конференцию и говорит: "Американские тарифы типа оскорбительны" и что он, мол, "не позволит сесть себе на голову". Очень нечестно и неубедительно. Наши тарифы – ответ на его 270 процентов на молочные продукты!

Эти реплики – последний на сегодняшний день эпизод торговой войны, которую объявил своим главным торговым партнерам – ЕС, Канаде и Мексике – президент США. Обещание расторгнуть "несправедливые" торговые сделки, заключенные его предшественниками, были одним из главных предвыборных обещаний кандидата Трампа. Через три дня после вступления в должность он подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства, намерен пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), а 1 июня этого года вступили в силу новые повышенные тарифы на импорт стали и алюминия. Европейский Союз и Канада пригрозили ответными мерами.

Незадолго до саммита в Белом Доме побывали лидеры "cемерки" Эммануэль Макрон, Джастин Трюдо и Синдзо Абэ. Но снизить напряженность не удалось, и в прессе появились сообщения о том, что на встрече в Канаде, возможно, не удастся согласовать текст заключительного коммюнике.

Президент Франции Макрон накануне саммита заявил в Твиттере:

Американский президент, может, и не придает значения своей изоляции, но и мы не преминем, если понадобится, подписать соглашение вшестером. Потому что у этих шести стран есть ценности и экономический рынок, имеющий вес в истории и представляющий сегодня реальную международную силу.

После двухсторонней встречи с Макроном Трамп заявил, что президент Франции оказал ему содействие в улаживании торговых споров и что результат этих усилий будет "очень позитивным". А после переговоров с Трюдо – что отношения США и Канады хороши как никогда.

Джастин Трюдо: Какое удовольствие принимать президента Трампа в Шарлевуа. Это возможность обсудить широкий круг вопросов. Разумеется, торговля обсуждалась и еще будет обсуждаться, но также и наше участие в делах мира, наша совместная работа по созданию хороших рабочих мест для людей по обе стороны границы и не только. Мы оба избраны благодаря обещанию заботиться о росте среднего класса и помогать тем, что усердно работает, чтобы войти в эту категорию. Это именно то, чем мы намерены заниматься.

Дональд Трамп: Джастин, это было по-настоящему здорово. А знаете, Джастин согласился отменить все тарифы и все таможенные барьеры между Канадой и Соединенными Штатами. (Смех.) Так что я этому очень рад.

Джастин Трюдо: у тогда и NAFTA чувствует себя отлично. (Смех.)

Дональд Трамп: На самом деле мы работаем над этим. Мы над этим работаем на самом деле...

Вопрос: Вы договорились насчет совместного заявления?

Джастин Трюдо: видимся завтра, ребята.

Дональд Трамп: Думаю, совместное заявление у нас будет.

Вопрос: Премьер-министр, вы разочарованы тем, что президент рано уезжает?

Дональд Трамп: Нет, он счастлив.

С Ангелой Меркель отдельной встречи на было. Федеральный канцлер опубликовала в Инстаграме фото, которое с ее точки зрения, по-видимому, передает атмосферу саммита.

Дональд Трамп действительно покинул саммит до его окончания, но заключительное коммюнике удалось согласовать. В нем говорится, в частности, о приверженности G-7 "свободной, честной и взаимовыгодной торговле" и о "важности борьбы с протекционизмом". Однако на своей пресс-конференции президент США всячески подчеркивал, что, с его точки зрения, свобода торговли – это удобный способ грабить Америку.

Мы хотим и ожидаем от других стран, что они обеспечат американскому экспорту свободный доступ на свои рынки и мы предпримем все необходимые шаги, чтобы защитить американскую промышленность и рабочих от несправедливых практик международной торговли, которых множество. Но мы приведем их порядок, медленно, но верно...

Мы как копилка, из которой берет всякий. Этому пришел конец.

Президент США неоднократно возвращался к цифре 270 процентов – размер пошлины, которой, по его словам, Канада облагает американскую молочную продукцию. Он говорил также, что дефицит торгового баланса США составляет, по последним данным, 817 миллиардов долларов.

Американские фермеры ввозили ультраконцентрат молока в Канаду беспошлинно, но канадские власти решили упорядочить рынок

Однако официальная американская статистика этих сведений не подтверждает. Президент, как отмечают аналитики, постоянно делает одну и ту же ошибку: он включает в торговый баланс только товары и исключает услуги. Между тем в предоставлении услуг у США положительное сальдо в торговле, снижающее общий торговый дефицит до 568,4 миллиарда долларов. Что касается сельхозпродукции, то США продают ее больше, чем покупают, и потому баланс положительный – профицит составил в прошлом году 17,4 миллиарда долларов. С молочными продуктами вопрос сложнее. Речь идет об ультраконцентрате молока. До недавних пор американские фермеры ввозили его в Канаду беспошлинно, но теперь в связи с переизбытком этого продукта канадские власти решили упорядочить рынок. Они строго ограничивают объем производства и контролируют цены. По таким ценам американским фермерам продавать свою продукцию значит торговать себе в убыток. В прошлом году губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал президента оказать давление на Канаду.

Сенатор-демократ от Нью-Йорка Чак Шумер обещал президенту Трампу поддержку в этом вопросе: "Наши производители молока более продуктивны и рентабельны, но пусть Канада не думает, что это останется без последствий".

То есть от Канады требуют повысить внутренние цены на продукт, который ей самой некуда девать. Но американским фермерам этого не объяснишь –​ перестать доить коров они не могут.

Когда самолет Дональда Трампа был уже в воздухе, Джастин Трюдо созвал заключительную пресс-конференцию саммита. Его спросили, что он думает о предупреждении президента США, который посоветовал партнерам по семерке не отвечать на протекционистские меры США.

Джастин Трюдо: Я прямо указал президенту Трампу, что канадцы не могут не воспринимать всерьез существенное повышение Соединенными Штатами тарифов на нашу стальную и алюминиевую промышленность. Я особенно подчеркнул, что мы не можем недооценивать тот факт, что это повышение оправдывается ссылкой на интересы национальной безопасности. Для канадцев, которые или сами, или их родители и знакомые стояли плечом к плечу с американскими солдатами в далеких землях, во всех конфликтах, начиная с Первой мировой войны, это в некотором роде оскорбительно. Я подчеркнул также, что это не способствует пересмотру условий NAFTA и что мы с сожалением, но со всей определенностью и твердостью примем 1 июля ответные меры... Канадцы вежливы, мы отличаемся умеренностью, но мы не позволим садиться нам на голову.

Эти слова Трамп и назвал "ложными заявлениями".

Торговля – не единственная область разногласий Трампа с партнерами по G-7. Перед отлетом в Канаду президента спросили, не станет ли "семерка" "шестеркой плюс один". Дональд Трамп ответил так.

Дональд Трамп: Это возможно. Называйте это как хотите. Не имеет значения, как вы это назовете. Она была "восьмеркой", потому что в ней была Россия. Теперь России в ней нет. Я люблю нашу страну. Для России я страшный сон. Путин, возможно, делал, чтобы выборы выиграла Хиллари. Потому что вы видите, что я делаю. Но вместе с тем Россия должна участвовать во встрече. Почему мы собираемся без нее? Это их дело, но я бы рекомендовал, чтобы Россия присутствовала на встрече. Они должны участвовать в этом. Не знаю, понравится вам или нет – может, это неполиткорректно – но перед нами мир, которым нужно править. А на "семерке", которая прежде была "восьмеркой", Россию взяли да и выгнали. Они должны принять Россию обратно. Россия нам нужна за столом переговоров.

На пресс-конференции в Шарлевуа Дональду Трампу напомнили, что Россия исключена за захват Крыма и организацию и поддржку сепаратистского мятежа на востоке Украины. Считает ли президент, что G-7 должна признать аннексию Крыма?

Дональд Трамп: Знаете что, вам надо спросить президента Обаму, потому что это он позволил Крыму отделиться. Это было в его президентство. Это он позволил России прийти и потратить большие деньги на Крым, они ведь потратили много денег на его восстановление. Я предполагаю, что у них там база подводных лодок и все такое. Но Крыму позволили отделиться во время президентства Обамы. Обама может говорить все что ему угодно, но это он позволил России забрать себе Крым. У меня был бы совершенно другой подход. Так что вам лучше задать этот вопрос президенту Обаме – зачем он это сделал. Но это было давно.

Дональд Трамп не уточнил, что именно он сделал бы иначе.

Джастин Трюдо сказал по этому поводу, что Канада в настоящее время не рассматривает повторный прием России даже как отдаленную перспективу и что об этом он сообщил Трампу. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия должна изменить свою политику на международной арене и что лидеры G-7 послали Москве "ясное послание о том, что Запад не будет терпеть такие злонамеренные действия", как попытка отравления Скрипалей.

В коммюнике саммита содержится призыв к России "прекратить дестабилизирующее поведение, подрыв демократических систем и поддержку сирийского режима". Лидеры осудили применение отравляющего вещества в Солсбери, подтвердили свою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и назвали аннексию Крыма незаконной.