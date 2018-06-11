Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Семья Сенцова не просила Путина освободить его перед ЧМ-2018

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан

Семья осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова не обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой его освободить перед чемпионатом мира по футболу. Об этом заявила сестра Сенцова Наталья Каплан.

"Ответственно заявляю, к Путину не обращалась, откуда ноги растут (у этих сообщений. – Ред.), не знаю. Возможно, банально недопоняли", – написала Каплан в фейсбуке.


Ранее британское издание The Guardian написало, а часть украинских СМИ процитировали со ссылкой на Каплан информацию о том, что она якобы попросила Путина освободить брата.

Украинский режиссер осужден в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Правозащитники и сам Сенцов называют дело сфабрикованным. 14 мая Сенцов объявил голодовку в российской колонии с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. Он заявил, что будет держать ее "до конца".

В разных странах мира проходят акции с призывом освободить Сенцова и других украинских политзаключенных.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG