Семья Сенцова не просила Путина освободить его перед ЧМ-2018

Семья осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова не обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой его освободить перед чемпионатом мира по футболу. Об этом заявила сестра Сенцова Наталья Каплан.

"Ответственно заявляю, к Путину не обращалась, откуда ноги растут (у этих сообщений. – Ред.), не знаю. Возможно, банально недопоняли", – написала Каплан в фейсбуке.



Ранее британское издание The Guardian написало, а часть украинских СМИ процитировали со ссылкой на Каплан информацию о том, что она якобы попросила Путина освободить брата.

Украинский режиссер осужден в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Правозащитники и сам Сенцов называют дело сфабрикованным. 14 мая Сенцов объявил голодовку в российской колонии с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. Он заявил, что будет держать ее "до конца".

В разных странах мира проходят акции с призывом освободить Сенцова и других украинских политзаключенных.