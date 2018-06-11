Мария Гайдар решила отказаться от депутатства в Одесском облсовете

На предстоящей 12 июня сессии Одесского областного совета, согласно обнародованному проекту решения, будет рассмотрено заявление Марии Гайдар о досрочном прекращении ее депутатских полномочий. Причины своего решения бывший российский оппозиционный политик не комментирует.

Переехав в Украину, Мария Гайдар получила украинское гражданство и спустя год подала прошение о выходе из гражданства России. Однако некоторые российские СМИ утверждают, что эту процедуру так и не начали. В апреле 2017 года Порошенко назначил политика своим внештатным советником по вопросам сельской медицины. Ранее в интервью телеканалу "Настоящее время" Мария рассказала, что после переезда в Украину перестала посещать территорию России. "Я не была и не собираюсь ездить. Думаю, что меня там арестуют сразу, если я поеду", – заявила Мария Гайдар.



В сентябре 2016-го она подала прошение о выходе из российского гражданства. 4 августа 2015 года Порошенко вручил паспорта граждан Украины российской общественной деятельнице Марии Гайдар и российскому журналисту, бывшему главному редактору "Forbes Украина" Владимиру Федорину.

Мария Гайдар была в команде Михаила Саакашвили, назначенного в 2015 году главой Одесской областной администрации.

Гайдар – дочь реформатора 1990-х Егора Гайдара и правнучка писателя Аркадия Гайдара. В России она работала в команде оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова, а также несколько лет – советником губернатора по социальным вопросам в администрации Кировской области России. Из России в Украину Мария переехала почти три года назад. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, занимавший тогда пост губернатора Одесской области, пригласил ее в Одессу и назначил своим заместителем по социальным вопросам. Этот пост Гайдар покинула в мае 2016 года по формальной причине: новый закон о государственной службе запретил совмещать работу чиновника со статусом депутата (в октябре 2015-го ее избрали депутатом Одесского облсовета от "Блока Петра Порошенко". – РС).

Впрочем, на отставке замгубернатора в то время настаивали волонтеры и семьи украинских бойцов, погибших в ходе военной операции в Донбассе. Они, в частности, обвинили Марию в невыплате обещанных компенсаций семьям погибших.