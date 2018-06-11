Цымбалюк: "Поел супчика, вызвал такси и поехал убивать Бабченко"

Украинец Алексей Цымбалюк, который утверждает, что был нанят для убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, рассказал в беседе с Би-би-си, что знаком с предполагаемым организатором покушения Борисом Германом с 2015 года. Тот не говорил ему, кто заказчик убийства журналиста, однако сам он уверен, что за этим стоят российские спецслужбы, заявил Цымбалюк.

Он также рассказал, что в 2006 году постригся в монахи, однако его запретили в служении. В августе 2014 года Цымбалюк поехал в зону конфликта на востоке Украины. Там он и познакомился с сотрудником Службы безопасности Украины, к которому и обратился, когда получил заказ на убийство Бабченко.

По словам Цымбалюка, подозреваемый в организации покушения на журналиста Герман "связан с оружием, с его производством" и продавал его в том числе добровольческим батальонам. Заказ на убийство Бабченко, как утверждает Цымбалюк, поступил ему 6 апреля. Тогда же Герман рассказал ему о списке из 30 человек, которые "мешают Украине" и которых "надо убить" к осени, на что "определенной группой лиц выделен бюджет". Цымбалюк, по его словам, посоветовался с сотрудниками СБУ и назначил за убийство награду в 30 тысяч долларов. Он получил аванс в 14 тысяч долларов.

Впоследствии Герман сказал Цымбалюку, что список вырос до 60 человек. Сам список он не видел. После инсценировки убийства Бабченко Служба безопасности Украины сообщила, что ей удалось получить список из 47 потенциальных жертв – украинских журналистов и общественных деятелей.

В понедельник Апелляционный суд Киева перенес на 18 июня рассмотрение жалобы адвокатов на арест Германа, сообщает Интерфакс.

Цымбалюк рассказал, что с самим Бабченко познакомился за два-три дня до "убийства". День "покушения" он описал коротко: "Поел супчика, вызвал такси и поехал убивать Бабченко". Когда Цымбалюк поднялся в квартиру журналиста, тот уже лежал загримированный, сообщил Цымбалюк в беседе с Би-би-си.

Раскрыть свою личность Цымбалюк решил из соображений собственной безопасности – ему нужен был "определенный уровень публичности и огласки", чтобы его "не убрали".

Ранее в заказе "убийства Бабченко" Герман обвинил сотрудника некоего "частного фонда Путина" по имени Вячеслав Пивоварник, связанного с российскими спецслужбами. Кремль существование фонда отвергает. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о непричастности Москвы к подготовке убийства журналиста.

29 мая Служба безопасности Украины сообщила, что журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве. На следующий день стало известно, что журналист жив. Он появился на брифинге СБУ. Спецоперация с инсценировкой убийства Бабченко вызвала критику международных журналистских организаций.