Путин высказался об "убийстве" Бабченко и обвинениях Слуцкого

В разговоре с журналистами после прямой линии президент России Владимир Путин высказался об обвинениях в домогательствах депутата Леонид Слуцкого и инсценировке "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.
По словам президента, он не знал об обвинениях Слуцкого в домогательствах по отношению к журналисткам парламентского пула. Путин считает, что подобные конфликты "не нужно превращать в какую-то кампанию", а решать их в суде.
Высказываясь об инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, президент заявил, что "любая инсценировка контрпродуктивна, особенно если это выносится на международную арену". Путин заявил, что следует защитить журналистов, обеспечить доступ граждан к информации и обмену этой информацией. По словам президента, о списке из 47 человек, которых якобы хочет устранить Россия, ему не было известно.
7 июня прошла 16-я "Прямая линия с Владимиром Путиным". Глава государства высказался об осужденном в России украинском режиссере Олеге Сенцове, ситуации в зоне конфликта в Донбассе и амнистии после выборов президента.
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