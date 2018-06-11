США заявили о новой "акустической атаке" на дипломатов в Гаване

Посольство США сообщило о новом случае неизвестного недомогания у своего сотрудника в Гаване. У него обнаружены симптомы так называемой "акустической атаки". Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД Кубы. В нем говорится, что кубинские власти не имели доступа к пострадавшему.

Летом 2016 года американские дипломаты стали жаловаться на тошноту, головные боли и частичную потерю памяти. С похожими жалобами обратилась и некоторые сотрудники посольства Канады. Эксперты предполагают, что это могло быть вызвано воздействием ультразвуковых или инфракрасных волн. Однако их источник до сих пор не установлен. Госдепартамент США отозвал на родину больше половины сотрудников дипмиссии.

Власти Кубы причастность к инциденту отрицают.

На днях стало известно об эвакуации двух американских дипломатов из консульства в китайском городе Гуанчжоу. Власти США считают, что дипломаты также подверглись "акустическим атакам". В Министерстве иностранных дел Китая после проверки заявили, что не обнаружили источников "акустической атаки".