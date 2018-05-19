5 мая на несогласованный митинг сторонников Навального, несмотря на сильный дождь и ветер, пришли около 50 человек. Население Бийска – чуть больше 200 тысяч. Участники митинга кричали лозунги "Путин – вор", "Единая Россия" – партия жуликов и воров", "Администрация Бийска – жулики". Организатор митинга "Он нам не царь", ученик десятого класса гимназии №1 Максим Неверов скандировал со сцены: "Идите из нашего города, дорогая администрация! Это наша страна!" И уже обращаясь к единомышленникам: "Спасибо, что вы сегодня смогли доехать. Вы все промокли. На вас так жалко смотреть, но это наша страна, и мы сделаем все, чтобы она развивалась". Два дня назад активист узнал, что его собираются выгнать из школы по политическим причинам.

– Маме позвонили из гимназии и сказали, что после митинга 5 мая мной заинтересовались многие органы, – рассказал Радио Свобода 16-летний Максим Неверов. – И администрация города, и прокуратура, и Следственный комитет. Руководство школы было очень недовольно тем, что я организовал митинга "Он нам не царь" и выступил на нем. Мол, теперь из-за меня у гимназии будут большие проблемы. А у заместителя директора по воспитательной работе Елены Чураевой проблемы уже начались: ее лишат премии. Администрация школы ясно дала понять, что им не нужен ученик, который занимается оппозиционной деятельностью. Директор и завуч прекрасно знают, что не могут исключить меня по закону, поэтому завуч попросила маму забрать документы. Мама согласилась. Она воспитала меня свободной личностью, на которую нельзя надавить. Но на маму надавить можно, что и сделали наши школьные чиновники. Я же хочу отстоять свое право закончить гимназию. Учусь я хорошо, никаких проблем с поведением у меня нет. А моя политическая деятельность – это мое личное дело.

– Учителя тоже хотят, чтобы вы ушли из школы? Одноклассники вас поддерживают?

– Я сейчас на больничном. Одноклассники рассказали, что классная руководительница, учитель русского языка и литературы Ирина Григорьевна Потапушкина сегодня на уроке говорила обо мне. Мол, я на митинге "Он нам не царь" нес чушь. Она пыталась создать у ребят негативное впечатление обо мне. Учительница просила одноклассников не участвовать в моей политической деятельностью. И говорила, что после совершеннолетия меня "посадят по полной". Раньше ей очень нравилось, как я отвечаю на уроках, дискутирую, отстаиваю свое мнение. Но вскоре классная руководительница поняла, что я состою волонтером в штабе Навального, и отношения между нами испортились. Кроме того, ей не понравилось, что я в этом году собирал подписи за отстранение учительницы обществознания от уроков в нашем классе.

Администрация школы ясно дала понять, что им не нужен ученик, который занимается оппозиционной деятельностью

​– Это как-то связано с вашими политическим взглядами?

– Связано с моими взглядами на справедливость. Учительница обществознания трем девушкам из социально-гуманитарного направления поставила двойки за полностью правильный тест. Она решила, что эти ученицы списали. Ни прямых, ни косвенных доказательств у нее не было. Но мне эта учительница поставила четверку, несмотря на то что я честно признался в списывании. Учительница и раньше предвзято относилась к некоторым ученикам. Например, весь наш класс уже несколько месяцев наблюдает за тем, как она занижает оценки одной из учениц и пытается оскорбить ее.

– Вы конфликтовали с учительницей обществознания?

– Я был одним из ее любимых учеников, как сыр в масле катался. До 20 апреля 2018 года я ездил на олимпиады, получал по обществознанию, как правило, хорошие и отличные отметки. Но дело не во мне, а в принципе. У нас был не личный конфликт, а спор из-за справедливости. Кроме того, нам через год сдавать ЕГЭ, и всех очень напрягает, что учитель обществознания дает некорректную и откровенно неверную информацию по своему предмету. Добиться ее отстранения мне так не удалось, хотя мы собрали много подписей.

– Раньше администрация школы что-то говорила о вашем участии в кампании Навального?

– Нас с другим волонтером Денисом Ждановым задержали полицейские, когда мы гуляли. Они искали у нас листовки, агитирующие за забастовку избирателей перед выборами президента России. Со мной после задержания беседовала женщина из отдела по делам несовершеннолетних. Она возмущалась тем, что я взял 51-ю статью Конституции. Полицейские пытались обвинить моего соратника Дениса Жданова в том, что он меня совратил. Такое дикое предположение они сделали на основании того, что нашли в сумке Дениса презервативы. Они пытались убедить мою маму написать заявление на Дениса.

– Зачем они это делали?

Директор гимназии сказала, что мы не имели права агитировать за забастовку избирателей

– Они хотели таким образом заставить Дениса стучать на координатора штаба Навального в Бийске. Но мама отказалась писать заявление на невиновного человека. Она поддержала меня. После моего первого задержания, в июне прошлого года, когда я стоял с плакатом "Пока вор сидит в Кремле, Алексей сидит в тюрьме", мама сильно ругалась и злилась. Вскоре она решила, что я имею право на свои политические взгляды. В отличие от директора гимназии, которая сказала, что мы не имели права агитировать за забастовку избирателей. Однажды учительница мировой и художественной культуры потребовала, чтобы я снял значок Навального. Она не аргументировала свою просьбу, и я продолжил носить значок.

– Администрация школы как-то отреагировала на ролик, который вы записали в свою защиту?

– После того, как в школу позвонил мой знакомый журналист, администрация дала задний ход, потому что они испугались огласки. Сейчас они утверждают, что не собирались меня исключать. Но я не могу быть уверен, что в конце года, когда у меня уже не будет времени обратиться в СМИ, администрация школы не вручит мне втихаря документы. На школу давит администрация города. И она не оставит меня в покое после того, что я сказал на митинге. Недавно я узнал, что меня исключили из молодежного парламента. Это такой совещательный орган по вопросам молодежи, созданный при администрации города.

На школу давит администрация города. И она не оставит меня в покое после того, что я сказал на митинге

​– Зачем вам состоять в этом парламенте?

– Если Навальный идёт в федеральную власть, то я иду в нашу местную муниципальную. Там много сторонников Навального и просто хороших ребят, с которыми мне нравится общаться. Я хочу участвовать в разных проектах, конкурсах, благотворительных акциях, которые мы проводим. И я хочу влиять на политические решения в молодежной сфере нашего города. Сейчас меня по политическим причинам пытаются лишить этой возможности. Я прихожу на мероприятия в футболке Навального. Это не нравится председателю молодежного парламента и начальнику отдела молодежи. Но я буду бороться против моего исключения из парламента. Тем более, что решение об этом не опубликовали, как положено в соответствии с принципом гласности. Я подаю заявление в прокуратуру и собираюсь прийти на следующее заседание молодежного парламента как ни в чем не бывало.

– Почему вы поддерживаете Навального?

Навальный – лишь средство заявить о моих интересах в стране, где меня никто не слышит

– Я и вас поддержу, если вы способны представлять мои интересы, как это делает Навальный. Он – лишь средство заявить о моих интересах в стране, где меня никто не слышит.

– Каких именно интересах?

– Демократия, уважение к правам человека, сменяемость власти, свобода слова. Мы сейчас с вами общаемся в Telegram, но он заблокирован на территории России. А я не хочу, чтобы власть указывала, каким мессенджером нам пользоваться. Мне многое не нравится в том, что я вижу вокруг себя. Больше всего – правоохранительная система. Каждый раз идём в суд и знаем, что мы его не выиграем, потому что в России нет независимых судов. В Бийске ужасные дороги, закрывают библиотеки, не восстанавливают парки, не хватает хороших учителей. Например, учитель обществознания, которую я хотел отстранить, ушла на пенсию. Но ее попросили вернуться в школу, потому что учить некому.

– Не разочаровались, когда Навального не зарегистрировали кандидатом в президенты?

– Я все равно не смог бы за него отдать голос, поэтому мне было всё равно. Я с самого начала считал, что наша кампания носит просветительский характер. Меня часто спрашивали, а что изменится после ваших митингов. Я отвечал, что я не знаю, но если ты с чем-то несогласен, выйди на улицу и скажи об этом. У нас нет цели привести Навального к власти. Мы хотим создать гражданское общество. Я хочу, чтобы граждане относились к власти, как работодатель к наемному работнику. Я много общался с людьми во время агитации и прекрасно понимаю, что мы сейчас от гражданского общества очень далеки. Но я сделаю все возможное, чтобы мои внуки жили в прекрасной России будущего.

Комментарий Радио Свобода дала заместитель по воспитательной работе гимназии №1 Бийска Елена Чураева:

У нас нет цели привести Навального к власти

– Мне кажется, это какое-то недопонимание. Мы не требуем, чтобы Максим забрал документы. Мы никогда не говорили ни ему, ни его маме об исключении. Нам его не за что выгонять, потому что Максим хорошо учится и принимает участие во всех мероприятиях. Школа к Максиму всегда хорошо относилась и считала, что у него большие перспективы. Мне очень обидно это слышать, потому что мы никого не исключаем, а наоборот всех к себе берём.

– Что администрация школы думает по поводу того, что Максим поддерживает оппозиционного политика Алексея Навального?

– Это личное волеизъявление ученика. Все в школе к этому спокойно относятся. Директор у нас очень лояльный.

– Городская администрация требовала, чтобы вы выгнали волонтера Навального? Угрожала вам проблемами?

– Администрация на Максима не давила. Она лишь просила нас дать на Максима характеристику. Мы написали о нем только хорошее, в том числе, какая у него замечательная семья. Ни одного отрицательного качества не назвали.

– Значок Навального просили снять?

– Я не представляю, чтобы такое могло случиться... Я лично не знаю, как Навальный выглядит. О Навальном мы с Максимом никогда не разговаривали.

Мать Максима Неверова Оксана ответила на вопросы Радио Свобода:

– Я сама решила забрать документы, потому что среднюю школу Максим уже перерос. Школа диктует свои законы и порядки, а в колледже по специальности "право", например, сын чувствовал бы себя более свободно. Но окончательное решение мы пока не приняли.

– Администрация школы давила на вас, чтобы вы забрали документы Максима?

– Не совсем так. Давят – это когда ловят в темном переулке, грозят или применяют силу. Таких действий школа не совершала. Меня пригласили в школу поговорить о том, как Максим видит свое будущее. Школа не совсем принимает его и устанавливает свои рамки, которые сын нарушает. Вы же понимаете, что мы живем в России и муниципальное учреждение не будет поддерживать Навального.