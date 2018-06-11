Учителю из Канзаса присуждена премия за память об Ирене Сендлер

Правительство Польши и американский фонд Taube Philanthropies присудили награду американскому учителю истории из Канзаса Норману Конраду, благодаря которому мир узнал о существовании Ирены Сендлер, польки, спасшей жизни сотен еврейских детей в Варшавском гетто. Сендлер и её товарищи вывезли из гетто 2 500 детей, которые далее были переданы в польские детские дома, в семьи и монастыри.

Сендлер, которая была социальным работником и участвовала в польском движении Сопротивления, рисковала жизнью, чтобы вызволить еврейских детей из гетто. История Сандлер была малоизвестна до той поры, пока учитель истории Конрад и его ученики не решили поставить пьесу о ней в 1999 году.

Министерство культуры Польши и благотворительная организация Taube Philanthropies присудили Конраду мемориальную премию Ирины Сендлер.

Сендлер умерла в 2008 году в возрасте 98 лет. Её имя внесено в число праведников в музее в Яд Вашем в Израиле.