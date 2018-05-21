ОБСЕ фиксирует обострение конфликта на востоке Украины

Международные наблюдатели за неделю зафиксировали более семи тысяч случаев нарушения перемирия на востоке Украины. По словам первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга, прошедшая неделя была худшей с начала 2018 года.

Вооруженные столкновения велись в районе городов Светлодарск и Горловка с применением тяжелых пулемётов, танков и зенитных орудий. Кроме того, наблюдатели зафиксировали обстрелы из систем залпового огня по районам, где находится гражданское население. Согласно отчету ОБСЕ, с 14 по 20 мая погибло двое мирных жителей, в том числе 13-летний ребёнок. Ещё трое были ранены.

Телеканал "112 Украина" сообщает, что 21 мая на трассе между городом Хрустальный и Луганском на территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами, взорван автомобильный мост. Прямое сообщение между населенными пунктами прервано. По словам украинских военных, в результате подрыва моста нарушено снабжение боеприпасами вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Пророссийское информационное агентство "ANNA-News" публикует информацию о том, что 21 мая вооруженные силы Украины пытались атаковать позиции сепаратистов "ДНР" под Горловкой. Сообщается, что применяются минометы и тяжелые орудия.

По данным украинских военных, взяты в плен трое вооруженных сепаратистов.

В зоне конфликта на востоке Украины 30 апреля формально завершилась начатая в 2014 году "антитеррористическая операция" (АТО). Вместо нее действует режим Операции объединенных сил, в которой участвуют вооруженные силы Украины и другие силовые ведомства.

С февраля 2014 года – начала конфликта в Донбассе – были убиты почти 10 тысяч человек, около 23 тысяч ранены.