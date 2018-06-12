На Манежной площади в Москве задержали гражданских активистов

В Москве на Манежной площади полиция задержала гражданских активистов Дарью Полюдову и Кирилла Котова. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".
Полюдова рассказала, что у Котова в руках был плакат с надписью "В День России требуем свободу. Революция будет. ЧМ ФИФА – бойкот". Активист стоял у памятника маршалу Жукову.
Полицейские доставили задержанных в отделение полиции "Китай-город".
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