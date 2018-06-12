В Томске прошёл одиночный пикет в поддержку Олега Сенцова

В Томске прошёл одиночный пикет в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Гражданский активист Игорь Кузнецов вышел с плакатом в Сквер Памяти жертв политических репрессий, напротив здания мэрии. Также активист раздавал прохожим листовки с информацией о его акции протеста и стихотворением Фазилия Искандера "Эта страна, как огромный завод". Мероприятие прошло без инцидентов.

"Я считаю себя частью международной акции протеста за свободу Олега Сенцова и всех украинских политзаключенных. По моему мнению, суверенитет России состоит из индивидуальных прав и свобод каждого гражданина. Не может быть свободной страна, где отдельные граждане их не имеют. К сожалению, у нас народ не завоевал Конституцию, а она упала сверху, поэтому люди не чтут её и не понимают", - сообщил житель Томска Игорь Кузнецов.



Как заявил корреспонденту "Сибирь.Реалии" Кузнецов, таким образом он также выражает солидарность гражданской активистке "Левого сопротивления" Дарье Полюдовой. Ранее она была задержана на несанкционированной акции в Москве "За свободную Россию без репрессий и произвола". Полюдова выступает за территориальную целостность и независимость Украины. Сейчас она на условно-досрочном освобождении после двух лет колонии, где отбывала наказание по обвинению в экстремизме.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинского режиссера началась 1 июня. Более чем в 80 городах мира люди потребовали освободить Сенцова и остальных украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах. На сессии Европарламента в Страсбурге парламентарии из Литвы и Украины выстроились с портретами режиссера, а украинцы Канады записали видеообращение к лидерам G7. В России люди выходили на улицы, на несанкционированной акции в Санкт-Петербурге задержали пожилую женщину.



Режиссер Олег Сенцов голодает почти четыре недели. 16 мая он отказался от пищи, требуя освободить 64 украинских политзаключенных в России. 11 июня его перевели в медицинскую часть колонии.



В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал украинского режиссера Олега Сенцова виновным по делу о подготовке терактов в Крыму. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Александр Кольченко, признанный его сообщником, получил 10 лет. Сами осужденные вину отрицают. Ведущие правозащитные организации объявили Сенцова и Кольченко политическими заключенными. Россия дважды отказалась выдать их Украине. В декабре 2016 года президент Владимир Путин заявил, что для того, чтобы Сенцова освободили, "должны созреть условия".