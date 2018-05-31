В Москве задержали активистку Дарью Полюдову

В Москве полиция задержала кубанскую активистку Дарью Полюдову. Она стояла в одиночном пикете с требованием свободы собраний. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо.

Полюдова держала плакат с надписью "Требую свободы собраний! 31-ая статья Конституции". По словам активистки, полицейские задержали её буквально через несколько секунд после начала пикета. Вместе с Полюдовой задержан её товарищ Кирилл Котов, который стоял неподалеку.

20 октября 2017 года Дарья Полюдова вышла на свободу. 21 декабря 2015 года она была приговорена к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за публикации в соцсети "ВКонтакте". Суд счел их призывами к экстремизму и сепаратизму.