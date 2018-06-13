СМИ: 13 июня законопроект о пенсионном возрасте внесут в Госдуму

Правительство уже сегодня может внести в Государственную думу России законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.

По их словам, правительство предложит повышать пенсионный возраст с 2019 года по году в год, как это предлагало министерство финансов.

Для тех, кто выходит на пенсию досрочно, в том числе для работающих на вредных предприятиях и военных, пенсионный возраст пока менять не планируют. Таких, по оценкам Минфина России, всего 5-6 процентов от всех страховых пенсий. По словам источников, обсуждается и вариант, по которому те, кто захочет выйти на пенсию раньше установленного срока, смогут получать ее, но с понижающим коэффициентом

Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. 8 мая премьер Дмитрий Медведев заявил о намерении правительства повысить пенсионный возраст в России, обосновав эту необходимость тем, что "жизнь в стране изменилась в лучшую сторону"и средняя продолжительность жизни выросла.

Согласно опросу фонда "Общественное мнение", идею повышения пенсионного возраста одобряют только 9 процентов россиян. 82 процента высказались против. Треть боится не дожить до пенсии.