Советник президента США получил от украинского бизнесмена $115 тысяч

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон получил 115 тысяч долларов за выступления на круглых столах от фонда украинского бизнесмена и миллиардера Виктора Пинчука. Об этом сообщает The Washington Post. Издание уточняет, что Болтон получил деньги до того, как вступил в должность советника Дональда Трампа.

The Washington Post ссылается на налоговую декларацию Болтона за 2017 год. На днях ее распространил Белый дом. Согласно документу, в 2017 году советник заработал 2,2 миллиона долларов, из них 747 тысяч долларов в виде гонораров.

Газета сообщает, что Пинчук пожертвовал более 10 миллионов долларов на семейный фонд бывшего президента Билла Клинтона и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, соперницы Трампа на выборах 2016 года.

В 2015 году, когда Трамп был основным кандидатом в президенты от Республиканской партии, фонд Пинчука заплатил 150 тысяч долларов за видеовыступление Трампа на форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве. Возможные связи Трампа и Пинчука изучает спецпрокурор Роберт Мюллер.

Джон Болтон стал советником Трампа по национальной безопасности в апреле, сменив на этом посту Герберта Макмастера. Болтон известен жесткой критикой России. В декабре 2016 года он также критиковал администрацию Барака Обамы за слабый ответ на вмешательство Москвы в американские выборы.