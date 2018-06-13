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МИД Италии вызвал посла Франции из-за высказываний Макрона о беженцах

ВМФ Италии доставил гуманитарную помощь беженцам с Aquarius, 12 июня 2018 года

МИД Италии вызвал французского посла Кристиана Массе после высказываний президента Франции по поводу приема корабля Aquarius с 629 мигрантами на борту. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте итальянского министерства. Накануне Эммануэль Макрон обвинил Италию в безответственности в связи с отказом принимать беженцев, находящихся в Средиземном море.

Новое правительство Италии объявило об ужесточении миграционной политики и отказалось принимать корабль с мигрантами из Ливии. Принять беженцев Рим предложил правительству Мальты, однако получил отказ. Принять Aquarius согласилась Испания. Ожидается, что судно прибудет в порт Валенсии в ближайшие дни. 12 июня на борт корабля были доставлены продовольствие и предметы первой необходимости.

По данным Международной организации по миграции, число мигрантов, прибывших с начала года в Европу по Средиземному морю, превысило 35 тысяч человек. Более 14 тысяч из них приняла Италия, почти 12 тысяч – Греция и более девяти тысяч – Испания. А с начала года погибли почти 800 беженцев.

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