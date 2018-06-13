Северная Корея и Северная Македония

Доброе утро!

Главная спортивная новость в России – вовсе не близящийся футбольный чемпионат, а победа бойца смешанных единоборств Джеффа Монсона в праймериз “Единой России” в Подмосковье. Теперь гражданин России и так называемой “ЛНР” сможет баллотироваться в горсовет Красногорска. Все прочие новости перед этим меркнут:

Ким Чен Ын принял приглашение Трампа посетить США. Стороны подписали декларацию, в которой обязались стремиться к денуклеаризации Корейского полуострова.

Греция и Македония разрешили почти 30-летний спор о названии: если Македония переименуется в Северную Македонию, Греция снимет все свои претензии.

Во Владивостоке задержаны активисты “Открытой России”.

Отгремел День России, грядет ЧМ

На фоне официальных празднований Дня России в Новосибирске и Ростове-на-Дону прошли незаметные “антимитинги” по 100-150 участников (незаметности акции в Ростове способствовало ее окраинное место проведения: в центре из-за чемпионата митинговать не разрешили). В Москве на Манежной площади задержали активистов, призывавших к бойкоту ЧМ, а во Владивостоке – ни к чему не призывавших участников движения “Открытая Россия” (они просто учреждали дальневосточное отделение).

В подмосковном Домодедове глава российского МВД Владимир Колокольцев торжественно открыл Центр международного полицейского сотрудничества – опыт у российской полиции большой, будет чем поделиться.

Сегодня в Москве в преддверии открытия Чемпионата пройдет большой концерт, а с немудрящим футбольным хитом Семена Слепакова, который хочет видеть тренером российской сборной Кадырова (потому что “Рамзан тверд, как пармезан”) можно ознакомиться тут. В Чечне, как водится, требуют извиниться перед Кадыровым.

Талантливый Ким Чен Ын

Лидеры США и Северной Кореи по итогом первой в истории личной встречи подписали итоговый документ (полный текст) обязуются установить “новые отношения”, стремиться к полной денуклеаризации Корейского полуострова и вернуть на родину останки американских солдат, погибших во время войны в Корее. С прессой общался только Трамп: он назвал Кима “талантливым человеком, который очень любит свою страну”. Еще большими комплиментами Трамп наградил северокорейского лидера в интервью для “Голоса Америки”: у них в отношениях, по словам президента США, хорошая химия. Главное, что из этих отношений ушла физика (ядерная).

Human Rights Watch выступила с критикой принятой декларации, потому что в ней не упоминается проблема нарушения прав человека в Северной Корее. С тем, что саммит способствовал символической легитимации северокорейского режима, согласны все комментаторы (здесь и здесь). И процесс пойдет дальше: Ким принял приглашение Трампа посетить США и сам пригласил его в Пхеньян.

Греция, Македония и НАТО

Греция и Македония – после 27 лет препирательств – договорились, что если бывшая югославская республика начнет называть себя Республикой Северная Македония, Греция перестанет чинить ей препятствия для вхождения в НАТО. Греции было важно, чтобы название нынешней Македонии отличалось от названия греческой провинции Македония, дабы впоследствии не возникло территориальных претензий.

Норвегия, с той же дальновидностью, просит США усилить контингент на границе с Россией, дабы впоследствии не возникло территориальных конфликтов.

Судебная хроника

Украина подала в суд ООН расширенный меморандум из 29 томов, в котором обосновывает выдвинутые в адрес России обвинения в финансировании терроризма и расовой дискриминации. Дело было начато в январе.

расширенный меморандум из 29 томов, в котором обосновывает выдвинутые в адрес России обвинения в финансировании терроризма и расовой дискриминации. Дело было начато в январе. Европейский суд по правам человека поддержал гражданку США Дженнифер Гаспар, которую в 2014 году выслали из Петербурга, потому что она якобы представляла “угрозу национальной безопасности”. Поскольку высылка обернулась разделением семьи (Гаспар была замужем за российским адвокатом Иваном Павловым), суд постановил взыскать с России 14 тысяч евро плюс судебные издержки.

поддержал гражданку США Дженнифер Гаспар, которую в 2014 году выслали из Петербурга, потому что она якобы представляла “угрозу национальной безопасности”. Поскольку высылка обернулась разделением семьи (Гаспар была замужем за российским адвокатом Иваном Павловым), суд постановил взыскать с России 14 тысяч евро плюс судебные издержки. Сегодня суд в Москве будет рассматривать требование ФСИН о продлении Алексею Навальному испытательного срока по делу Кировлеса.

Хроника криминальная

Историю о пьяном водителе катамарана, по вине которого в Волгоградской области утонули 11 человек, читайте здесь. Некогда он был чиновником районного масштаба, а потом был несколько раз судим за разного рода хулиганство. Он тоже утонул.

В Париже арестован человек, взявший заложников и требовавшего связаться с посольством Ирана. Его имя пока не называют.

Чувствительный министр

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, 31-й день голодающий в заполярной колонии, не относится к сфере компетенций российского Минкульта. Но министр Мединский все равно “переживает” из-за его голодовки.

Вдогонку Дню России все ссылки сегодня о России:

Отрывок из книжки историка и переводчика Дугласа Смита “Бывшие люди” – о том, как русские аристократы уезжали из страны после большевистской революции.

Об истории преследования разнообразных сект в царские времена рассказывает историк Александр Панченко.

Еще один отрывок из “Краткой истории пьянства” Марка Форсайта: о том, как Иван Грозный, Петр I и Сталин использовали алкоголь для управления страной.

Искренне Ваши,

Семь Сорок