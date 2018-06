Поющая Камбоджа: Артемий Троицкий вспоминает уничтоженное Пол Потом

Хедлайнеры семьдесят четвертого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты из Камбоджи, в 1970-х годах ставшие жертвами человеконенавистнического режима "красных кхмеров". ​Рок-критик Артемий Троицкий напоминает трагические обстоятельства гибели камбоджийской популярной музыки.

Пожалуй, нет более печальной повести в истории музыки, чем судьба эстрадных звезд и рок-артистов Камбоджи после захвата власти в этой стране в 1975 году "красными кхмерами". Значительной части камбоджийской элиты во главе с членами королевской династии удалось бежать за границу до падения Пномпеня, однако менее обеспеченные и не имевшие международных связей деятели культуры и шоу-бизнеса остались в городе, где их ждала трагическая участь. Практически все популярные артисты "буржуазной" Камбоджи были уничтожены, причем неизвестно даже, при каких обстоятельствах – в концлагерях по "перевоспитанию" или в полпотовских застенках, от голода, пули или ударом мотыги по голове (самый распространенный у "красных кхмеров" вид казни).

Очень долгое время эта страшная история была полностью забыта – за пределами самой Камбоджи, во всяком случае. Лишь в конце 90-х годов группа американских энтузиастов, своего рода "музыкальных сталкеров", раскопала на базаре в Пномпене архивные пленки с записями камбоджийских артистов 60–70-х годов. В 1996 году эти записи вышли в США на альбоме Cambodian Rocks. При том что артисты на пластинке даже не были идентифицированы, диск тут же стал культовым среди меломанов и породил (пусть и в узких кругах) волну интереса к камбоджийскому рок-н-роллу. Появилось несколько групп, репертуар которых основан на этой музыке. Самые известные из них – калифорнийская Dengue Fever с солисткой Чон Нимол и австралийская Cambodian Space Project (их вокалистка Как Чантти, увы, погибла в марте этого года в автомобильной аварии). В 2015 году режиссер Джон Пироцци снял большой документальный фильм "Не думай, что я забыл" (название одного из камбоджийских хитов того времени) с подзаголовком "Пропавший рок-н-ролл Камбоджи".

Трейлер документального фильма "Не думай, что я забыл!"

Причина сенсационного успеха винтажной камбоджийской поп-музыки не только в драматических обстоятельствах жизни и смерти ее исполнителей, но, прежде всего, в уникальном характере самих песен. Это экзотичная, но абсолютно органичная и невероятно обаятельная смесь "электрических" ритмов рока и твиста с грациозными мелодиями Юго-Восточной Азии. Некоторые песни (скажем, "Мне шестнадцать лет" Пен Ран) столь неотразимы, что вполне могли бы стать рок-стандартами.

Считается, что главных звезд в Камбодже, которой уже не вернуть, было три. Синн Сисамут – "камбоджийский Элвис", или "Король"; откликнулся на призыв Пол Пота о "примирении", сам явился к "красным кхмерам" и был расстрелян. Рос Серей Сотеа – "Королева кхмерской песни"; ее заставляли развлекать красную партийную верхушку, насильно выдали замуж за полпотовского функционера, после чего она исчезла. Пен Ран – самая молодая и темпераментная из этой тройки; она погибла в 1978 году, под самый занавес режима геноцида, подробности неизвестны.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 74):

1. Moon Duo (USA). Cold Fear, LP Occult Architecture vol. 1

2. La Monja Enana (Spain). La cocinita magica, LP A la manera se vainica doble

3. Paloma Berganza (Spain). La bruja, LP A la manera se vainica doble

4. Karim Baggili (Belgium). Exitimuse, LP Apollo You Sixteen

5. Karim Baggili (Belgium). D Fight, LP Apollo You Sixteen, part 2

6. Ros Serey Sothea (Cambodia). Old Pot Still Cooks Good Rice, LP Don't Think I've Forgotten

7. Sinn Sisamouth (Cambodia). Dance A Go Go, LP Don't Think I've Forgotten

8. Pen Ran (Cambodia). There's Nothing to be Ashamed of, LP Don't Think I've Forgotten

9. Yol Aularong & Va Sovy (Cambodia). Dying under a Woman's Sword, LP Don't Think I've Forgotten

10. Chhuon Malay (Cambodia). The Story of my Love, LP Don't Think I've Forgotten

11. Audiac (Germany). Lay Down Stay Here, LP So Waltz

12. The Diaphanoids (Italy). My Friends Can Fly, LP Blessed Poisons

13. Steve Jansen ft. Melentini (UK/Greece). Sadness, LP Tender Extinction

14. Land Observations (UK). The Brenner Pass, LP The Grand Tour