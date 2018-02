Saigon Supersound: вьетнамский рок-н-ролл 1970-х

Хедлайнеры пятьдесят шестого выпуска программы "​Музыка на Свободе"​ – южновьетнамские буржуазные музыканты 1970-х годов. Это раритетная по нынешним временам музыка, таких записей нигде не достать, и рок-критик Артемий Троицкий с удовольствием представляет вам звезд сайгонской эстрады.

16 февраля – необычный день. Сегодня китайский, точнее восточный, а еще точнее – даже юго-восточно-азиатский Новый год, Новый год по лунному календарю. Желаю вам, чтобы год Желтой земляной Собаки для всех вышел в высшей степени удачным и счастливым. Программа сегодня касается музыки Южного Вьетнама. В прошлом году вышел альбом, за которым я долго гонялся: это редкая пластинка на малоизвестном лейбле, вышла в Германии, называется Saigon Supersound 1965–1975. Это сборник архивных записей южновьетнамской поп-музыки времен Вьетнамской войны и американского присутствия. Думаю, вы представляете себе, что происходило во Вьетнаме во второй половине 60-х – первой половине 70-х годов, пока, собственно, в апреле 1975-го Сайгон не пал под ударами коммунистических партизан.

Чтобы представить, какая музыка звучала в то время в злачных заведениях Южного Вьетнама, давайте послушаем композицию в исполнении Кэрол Ким. В переводе – "Любовь в страстных поцелуях", запись 1974 года, за год до вступления коммунистических войск Хо Ши Мина в столицу буржуазного Юга. Солистка Кэрол Ким, судя по фамилии, может быть кореянкой, но поет она на вьетнамском языке.

Сборник Saigon Supersound – заслуга немецкого меломана и диджея из города Франкфурт по имени Ян Хагенкоттер. Он в 2005 году впервые попал во Вьетнам, очень ему там понравилось, он увлекся местной музыкой, и кухней, и природой, и всем остальным. Он профессионально стал заниматься буржуазной южновьетнамской музыкой, копался в рыночных развалах и архивах, разыскивал коллекционеров. Представлю вам пьесу с альбома Saigon Supersound, поет Тхан Ю. "Если ты знаешь, что не любишь меня", запись 1970 года.

К альбому Saigon Supersound прилагается содержательный буклет, где много говорится о том, какая музыка вообще в то время звучала во Вьетнаме. Первое направление называлось "Красная музыка" – коммунистические революционные песни, которые преобладали в Северном Вьетнаме. В основном это героический репертуар, про борьбу вьетнамского народа с иноземными захватчиками. Второе направление разделялось, в свою очередь, на две части, и обе части представляли собой вьетнамскую музыку, созданную под влиянием западной музыки. Это, с одной стороны, "золотая музыка", которая возникла в основном под влиянием французского шансона, джаза, танго, латинской музыки, в общем, такой старомодной музыки 1940–50-х годов, с преобладанием медленных ритмов и сентиментальных баллад. Другая разновидность – "молодая музыка", более актуальное направление, родившееся под влиянием американского рок-н-ролла и твиста. Теперь послушаем типичную музыку в "молодом" стиле: Конни Ким и группа Shotguns. Shotguns считались самой популярной аккомпанирующей группой в Сайгоне, и звучат они на многих записях звезд тогдашней "молодой" эстрады; песня "Мы сказали горькие слова", запись 1970 года.

Практически все эти артисты – и Конни Ким, и Кэрол Ким, и Тхан Ю, и многие другие, голоса которых звучат на записях альбома Saigon Supersound, после того как коммунисты погнали буржуев из Южного Вьетнама – эмигрировали, осели в основном в США, где играют и поют до сих пор для вьетнамской диаспоры. Некоторые из них, как ни странно, – представители "золотой" и "молодежной" музыки! – до сих пор гастролируют во Вьетнаме, приезжают на ностальгические концерты, играют в том числе в бывшем Сайгоне, ныне в Хошимин-Сити, а также в Ханое. Отношение к ним не сказать чтобы восторженное, но вполне лояльное. Отношение к старой поп-музыке у нынешних вьетнамских властей не особо свирепое, но помогать западноевропейцам с музыковедческими расследованиями они не хотят. Ян Хагенкоттер, составитель альбома Saigon Supersound, жалуется, что он обращался в официальные органы, просил помощи с архивными записями, но никакой поддержки не получил. Следующая композиция называется "Последняя ночь", поет ее Кье Дан, запись 1973 года.

Наконец, третье направление вьетнамской популярной песни 70-х называлось "Театральная музыка" – это композиции, больше похожие на радиопьесы, музыка сочетается с декламацией стихов, с какими-то прозаическими вставками. В этом стиле выдержана песня "Ты знаешь, что весна пришла" в исполнении Нгок Джао, запись 1972 года.

Нетрудно догадаться, что с падением Сайгона в апреле 1975-го вся эта рок-н-ролльная сцена исчезла, очень сложно сейчас эти записи раскопать – при том, что качество их профессиональное, а музыка – весьма своеобразная и интересная.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 56):

1. Neil Young & Promise of The Real (Canada/USA). Already Great, LP The Visitor

2. Scanni ft. Jennifer John (UK). Future, LP Scanni

3. Jaki Liebezeit & Holger Mertin (Germany). Spacedisco, LP Aksak

4. Brad Pot (USA). Ms. Independent, LP Brad Pot

5. Carol Kim (South Vietnam). Tinh ta nhu lua dom hoa, LP Saigon Supersound

6. Thanh Yü (South Vietnam). Neu minh con yeu nhau, LP Saigon Supersound

7. Connie Kim & The Shotguns (South Vietnam). Ly luan tinh yeu, LP Saigon Supersound

8. Kieu Danh (South Vietnam). Dem cuoi cung, LP Saigon Supersound

9. Ngoc Giau (South Vietnam). Cau vong co chuc tet, LP Saigon Supersound

10. Kyklos Galaktikos (Czech Republic). Tragedie 1, LP Mezi lovci mezer

11. Starless ft Marie Claire Lee (UK). Solitude, LP Starless

12. Excepter (USA). Same Address, Different City, LP Familiar

13. Maja Osojnik (Slovenia/Austria). Let them Grow, LP Let them Grow

14. Eric Friedlander (USA/Japan). Risky Business, LP Rings