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Археология. Будущее

Дилеммы нейроэтики. Эфир в 21:05

Как сохранить мозг и личность?

В современном мире наш мозг подвергается все большему числу воздействий: от нейролептиков и психотропных веществ до вживленных чипов и нейромониторинга населения. Одновременно реклама и пропаганда программируют наши чувства и мысли. Нейроэтика задается вопросом: как сохранить цельность человеческой личности, и где пределы вмешательства общества и технологий в наш мозг?

Гости программы - Григорий Юдин, социолог, философ, профессор МВШСЭН, и Павел Тищенко, главный научный сотрудник Института философии РАН. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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