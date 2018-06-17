Дилеммы нейроэтики. Эфир в 21:05

В современном мире наш мозг подвергается все большему числу воздействий: от нейролептиков и психотропных веществ до вживленных чипов и нейромониторинга населения. Одновременно реклама и пропаганда программируют наши чувства и мысли. Нейроэтика задается вопросом: как сохранить цельность человеческой личности, и где пределы вмешательства общества и технологий в наш мозг?

Гости программы - Григорий Юдин, социолог, философ, профессор МВШСЭН, и Павел Тищенко, главный научный сотрудник Института философии РАН. Эфир в 21:05.