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Археология. Будущее

Помнить или гуглить? Эфир в 21:05

Психологи Вероника Нуркова и Мария Фаликман: что происходит с памятью в цифровую эпоху?

По мере развития цивилизации человек все больше информации доверяет внешним носителям: глиняным табличкам, книгам, компьютерам. Эволюционирует ли наша память? Помним ли мы больше, чем наши предки? Или в эпоху Гугла человеку уже не нужна обширная память?

Гости программы - Вероника Нуркова, доктор психологических наук, профессор факультета психологии МГУ, и Мария Фаликман, руководитель департамента психологии Высшей школы экономики. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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