Помнить или гуглить? Эфир в 21:05

По мере развития цивилизации человек все больше информации доверяет внешним носителям: глиняным табличкам, книгам, компьютерам. Эволюционирует ли наша память? Помним ли мы больше, чем наши предки? Или в эпоху Гугла человеку уже не нужна обширная память?

Гости программы - Вероника Нуркова, доктор психологических наук, профессор факультета психологии МГУ, и Мария Фаликман, руководитель департамента психологии Высшей школы экономики. Эфир в 21:05.