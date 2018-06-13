В России в четверг начинается Чемпионат мира по футболу

В России 14 июня начинается Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. О бойкоте чемпионата мира заявили чиновники четырех стран-участниц турнира – Австралия, Великобритания, Исландия и Польша. О возможном дипломатическом бойкоте соревнований также сообщили депутаты Европарламента.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков навал 17 стран, главы которых посетят церемонию открытия чемпионата мира по футболу. Она пройдет на московском стадионе "Лужники" 14 июля. В основном в список вошли страны Латинской Америки и СНГ, а также непризнанные большинством стран мира Абхазия и Южная Осетия. Из всех 17 стран из списка только две – Саудовская Аравия и Панама – участвуют в соревнованиях чемпионата.

От Саудовской Аравии церемонию посетит наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Северную Корею на открытии чемпионата представит председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.