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Археология

Футбол как стихийное бедствие. Эфир в 21:05

Что принесет России Чемпионат мира?

Чемпионат Мира по футболу - главное событие года. Это не только праздник спорта, но и полицейское спецмероприятие: зачищенные улицы, вытесненные из МГУ студенты, убитые бездомные собаки… Чемпионат очевидно нужен власти, но что он принесет российскому обществу, городам? Станет ли страна более открытой миру, изменит ли свою политику хотя бы на время мундиаля?

Гости программы: Андрей Адельфинский, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, и Дмитрий Ревинский, журналист портала "skisport.ru".

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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