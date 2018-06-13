Футбол как стихийное бедствие. Эфир в 21:05

Чемпионат Мира по футболу - главное событие года. Это не только праздник спорта, но и полицейское спецмероприятие: зачищенные улицы, вытесненные из МГУ студенты, убитые бездомные собаки… Чемпионат очевидно нужен власти, но что он принесет российскому обществу, городам? Станет ли страна более открытой миру, изменит ли свою политику хотя бы на время мундиаля?

Гости программы: Андрей Адельфинский, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, и Дмитрий Ревинский, журналист портала "skisport.ru".