СМИ стали известны подробности дела главы Серпуховского района

Задержанного вчера главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна заподозрили в незаконном подписании документов о передаче земли частной компании в деревне Борисово в 2008 году. Местный сайт опубликовал копию постановления о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий, в котором подтверждаются эти данные.

Следствие считает, что Шестун в августе 2008 года без согласования с администрацией района передал в аренду по льготной цене примерно 10 гектаров земли около деревни Борисово. На этой территории планировали построить торговый центр. Компания "Центр" позднее выкупила участок за 600 тысяч рублей. По данным следствия, на 2010 год рыночная стоимость земли составляла более 60 миллионов рублей. Вместо торгового центра там начали строить коттеджи.

Сам Шестун ранее заявлял, что не связан с этими операциями, так как в момент оформления и продажи земли находился в отпуске и документы не подписывал.

Жена Шестуна Юлия рассказала "Новой газете", что обыски в их доме начались после того, как Следственный комитет России отменил одно из своих решений пятилетней давности, касающееся земельных участков в деревне Борисово. Несколько лет назад следствие не стало возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления. 13 июня Следственный комитет России отменил это решение, сообщила Юлия Шестун.

Вчера же сотрудники правоохранительных органов и ФСБ провели обыск в доме главы Серпуховского района Московской области. Чиновника задержали и увезли на допрос в Следственный комитет.

9 апреля Александр Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит митинг. В Кремле пообещали ознакомиться с обращением Шестуна.

Александр Шестун 23 мая был участником программы Радио Свобода "Лицом к событию" и рассказывал о предвыборной ситуации в Московской области и попытках ФСБ сместить его с должности.