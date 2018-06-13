Глава Серпуховского района Шестун задержан после обыска

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на пресс-секретаря чиновника Владу Русину.

Обыск начался в среду утром. Вооруженные люди ворвались в дом Шестуна, а также оцепили территорию вокруг него.

Источник "Интерфакса" сообщил, что Шестун задержан. Собеседник агентства полагает, что действия полиции могут быть связаны с недавними митингами против мусорного полигона, а также с обращением чиновника к президенту России.

РБК передает, что в обысках участвовали сотрудники ФСБ.

В пресс-службе главы муниципалитета предположили, что сотрудники силовых структур искали некие документы о выделении участка земли в Серпуховском районе.

Телеканал 360, ссылаясь на источник, близкий к следствию, сообщает, что в отношении Шестуна возбуждено дело о превышении должностных полномочий. При этом собеседник издания не подтверждает факт задержания чиновника.

В конце апреля у заместителей Александра Шестуна прошли обыски с участием сотрудников ФСБ. Районный депутат Николай Дижур тогда рассказал Радио Свобода, что одной из заместителей главы района – Ирине Филатовой – угрожали перспективой "сидеть вместе с Шестуном в одной камере".

19 апреля Александр Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит митинг. В Кремле пообещали ознакомиться с обращением Шестуна.