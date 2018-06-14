Мосгорсуд оставил в силе решение о блокировке Telegram

Мосгорсуд в четверг оставил без изменений решение о незамедлительной блокировке мессенджера Telegram, отказавшись удовлетворить апелляцию представителей защиты. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной организации "Агора".

В ходе заседания представитель Роскомнадзора предложила изменить "архитектуру мессенджера", чтобы тот смог "исполнять российское законодательство". Она уточнила что ведомство вместе с ФСБ якобы целый год пытались добиться таких изменений от создателей Telegram. Представители мессенджера ранее неоднократно называли требования передать ключи шифрования властям технически невыполнимым.

В "Агоре" заявляют, что защита продолжит отстаивать интересы Telegram уже в международных инстанциях, включая Европейский суд по правам человека.

"Наша позиция неизменна – штраф Telegram за непредоставление ФСБ ключей шифрования, сам приказ ФСБ, решение о блокировке мессенджера и о немедленном его исполнении незаконны, необоснованны и противоречат как российским, так и международным правовым актам", – заявил в четверг представитель "Агоры" Дмитрий Колбасин.

С 16 апреля по решению суда Telegram блокируют в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.

Акции в поддержку мессенджера и его создателей неоднократно проводились в Москве, Петербурге и других городах России.