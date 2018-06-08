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Роскомнадзор разблокировал более семи миллионов IP-адресов

Иллюстративное фото

Роскомнадзор разблокировал более семи миллионов IP-адресов. Об этом сообщает телеграм-канал RKNShowtime, который следит за реестром запрещенных сайтов.

Среди разблокированных оказались адреса Amazon. На текущий момент доступ ограничен к более трём миллионам адресов.

С 16 апреля по решению суда Telegram блокируют в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.

Акции в поддержку мессенджера и его создателей прошли Москве, Петербурге и других городах России.

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