Активист, задержанный в Москве в День России, получил 15 суток

Суд в Москве назначил 15 суток административного ареста активисту Кириллу Котову, задержанному во время одиночного пикета 12 июня на Манежной площади. Об этом в четверг сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Котова признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Активиста задержали в День России. У него в руках был плакат с надписью "В День России требуем свободу. Революция будет. ЧМ ФИФА – бойкот".

В тот же день полицейские задержали гражданскую активистку Дарью Полюдову. Ее обвинили в участии в несогласованной акции из-за того, что она передавала плакат Кириллу Котову.