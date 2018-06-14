В Петербурге активиста отправляют в психиатрическую больницу

Активиста "Открытой России" Петра Трофимова, задержанного сегодня утром в Санкт-Петербурге в подъезде собственного дома, отправляют в психиатрический стационар на 30 дней, сообщает ЗАКС.Ру. До этого Трофимова отвезли в больницу на улице Грибакиных, чтобы провести психиатрическую экспертизу. По словам задержанного, это связано с заведенным на него уголовным делом по статье "самоуправство", срок давности которого истек два года назад.

"В 2014 году я работал сварщиком на корабле и пытался организовать там профсоюз. Меня уволили, а потом работодатель написал на меня заявление в полицию", – рассказал он журналистам

После проведения экспертизы врачи сообщили Трофимову, что отправляют его в стационар на 30 дней. Он настаивает, что это "за рамками права", так как у него с собой даже нет предметов личной гигиены. При этом, по словам Трофимова, при задержании полицейские говорили, что он находится лишь в статусе свидетеля.

В феврале этого года Петр Трофимов уже был в центре трудового конфликта. Тогда его уволили из "Почты России" после серии акций за повышение заработной платы. По словам активиста, ему вынесли дисциплинарные взыскания по выдуманным поводам – например, за то, что газета была "не глубоко засунута в почтовый ящик".