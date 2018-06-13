Избитая Россия. Полиция против оппозиционных активистов

В День России во Владивостоке полиция разогнала конференцию движения "Открытая Россия", избив ее участников и задержав пятерых активистов. Каждый получил штраф от 600 до 1000 рублей за "неповиновение полиции".

Региональное отделение "Открытой России" во Владивостоке стало 31-м филиалом движения. Под занавес учредительной конференции 12 июня в местную гостиницу "Экватор", где проходило собрание, вошли 11 сотрудников полиции. Часть людей была в гражданской одежде.

"Менты применяли силу, хамили, задержали Андрея Пивоварова, Наталью Грязневич, двух местных активистов и координатора штаба Навального. Сейчас ребят доставили в отдел и решают, что с ними делать", – написали участники движения в Твиттере.

По мнению сотрудников полиции, собрание проводила "нежелательная организация". Они потребовали объяснения с каждого участника, заодно проверив документы.

"Они потребовали от нас прекратить собрание, которое мы, в принципе, уже и так прекратили, и чтобы мы дали объяснения, – рассказала Радио Свобода пресс-секретарь "Открытой России" Наталья Грязневич. – К ним якобы поступила информация, анонимный звонок, что в данной гостинице проходит собрание запрещенной организации и они должны по этому факту провести проверку и взять объяснения. Мы сказали, что готовы дать объяснения, какие надо, объяснения дали, после чего полицейские начали задерживать отдельных активистов".

На конференции в качестве гостя выступал координатор владивостокской команды Навального Андрей Яроцкий. На видео, предоставленном Радио Свобода "Открытой Россией", видно, как полицейские довольно грубо задерживают участников собрания, выкручивая руки и применяя силу. По словам очевидцев, одна задержанная активистка, Мария Зинченко, потеряла сознание и получила травмы. Досталось и Андрею Яроцкому. В ОВД Фрунзенского района с сотрудниками правоохранительных органов поехали 5 человек.

Ночь в переполненном ОВД

Наталью Грязневич вывели из кафе гостиницы, когда она оплачивала обед. Четверо силовиков в штатском не успели представиться и объяснить причину задержания. Позже выяснилось, что Наталья Грязневич, по их версии, "не подчинилась законному распоряжению полицейского":

"Какие были эти распоряжения, мы так и не поняли, – недоумевает Наталья Грязневич. – По требованию сотрудников полиции мы представились, предъявили наши документы, дали объяснения. Я подозреваю, что с их стороны это была такая спецоперация по устрашению. Потому что во Владивостоке очень много политически активной молодежи, которая участвует в кампаниях Алексея Навального, которая сейчас присоединяется к "Открытой России", готова участвовать в политике. И активная молодежь вызывает настоящую аллергию у местных властей, которые хотят показать, что если они будут сильно активничать, то их будут задерживать вот так".

Активистов оставили в отделении на ночь до суда, обвинив каждого в неповиновении полицейским. Условия содержания в ОВД Наталья Грязневич назвала пыточными: есть и пить долго не давали, адвоката к задержанным пустили только через час, спать пришлось на деревянных койках без матрасов, а в камере, рассчитанной на трех задержанных, находились шестеро: "Мы, например, вообще спать не могли, потому что не было просто места – на полу спать невозможно, там бетонный пол, а на скамейках места не было".

"Кроме как беспределом, это называть нельзя"

Собрания "Открытой России" сотрудники правоохранительных органов посещают регулярно, раз за разом путая британскую организацию Otkrytaya Rossia, включенную в реестр нежелательных, с российским движением. По этой же причине блокируют сайт движения и штрафуют его участников. В "Открытой России" продолжают настаивать, что с британской организацией у них нет ничего общего, кроме названия:

"Перед властями стоит задача – запретить какую-либо оппозиционную деятельность в стране, и для каждой группы активистов они находят свое основание, чтобы признать их незаконными, – считает Наталья Грязневич. – Если взять штаб Навального, их все время задерживают за митинги, за призывы к митингам. Для нас придумали историю про нежелательную организацию. Мы это расцениваем как попытку прицепиться хоть к чему-то и дать основания сотрудникам полиции приходить на собрания и задерживать людей. У нас есть российское общественное движение "Открытая Россия", состоящее из граждан России, основанное гражданином России, которое финансируется гражданами России. Мы не имеем никакого отношения ни к каким зарубежным организациям, и деятельность свою мы осуществляем исключительно в России, не являясь филиалом никакой другой организации. Поэтому закон о нежелательных организациях к нам применен быть не может".

"Мы уже не раз говорили о том, что "Открытая Россия" не имеет никакого отношения к британской структуре, – заявил Радио Свобода председатель движения Андрей Пивоваров. – Больше того, британской структуры больше не существует. Во Владивостоке сильное, хорошее отделение. Молодые ребята, но уже проявили себя в общественной жизни. И такое внимание я связываю, во-первых, с этим: там образовался хороший коллектив, у которого хорошие перспективы. Такое внимание, предполагаю, просто из-за того, что Владивосток – приграничная территория, и местные правоохранительные органы чувствуют себя вольготно, и у них есть карт-бланш на такие беспредельные действия. Кроме как беспределом, это называть нельзя".

Фрунзенский районный суд Владивостока 13 июня оштрафовал активистов: Наталья Грязневич и Мария Зинченко теперь должны государству по 600 рублей, председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров – 1000. Участники движения считают это неофициальным оправданием: по этой статье могли назначить административный арест до 15 суток. Остальных задержанных оставили в ОВД на вторую ночь.

"В суде было понятно, что оправдать нас они не могут, потому что получат по шапке, но давать сутки или двое не за что: дело было совсем смешное и судья морально был на нашей стороне, – уверен Андрей Пивоваров. – Еще два человека находятся в полиции: это Андрей Юровский, наш член совета, и Владимир Дубовицкий, координатор штаба Навального. Сейчас наша задача – вытащить их. Будем подавать обжалование, будем вести юридическую защиту вплоть до обжалования в ЕСПЧ".



Оштрафованные активисты уже направили в Европейский суд по правам человека жалобы о принятии срочных мер по итогу своих задержаний. "В жалобе указывается, что не было законных оснований для задержания и применения физической силы, также говорится, что не допускали адвоката к задержанным, незаконно изъяли всю технику (телефоны, ноутбуки), с момента задержания до судебного разбирательства не были обеспечены пищей и водой, не было места для сна", – подчеркнули в пресс-службе движения.