38 стран призвали генсека ООН обсудить с Путиным судьбу Сенцова

38 стран, включая США, Францию и Великобританию призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обсудить с президентом России Владимиром Путиным судьбу находящегося в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Письмо, подписанное представителями этих государств, а также список с именами содержащихся в России украинских политзаключенных передал в четверг Гутерришу постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Ситуация с Олегом Сенцовым, который уже больше месяца держит голодовку, требует незамедлительного решения, говорится в послании. Подписавшие его страны приветствуют и поддерживают "вовлеченность ООН в дальнейшие шаги для облегчения тяжелого положения, в котором находятся все незаконно задержанные".

Переговоры генерального секретаря ООН с президентом России запланированы в Москве на 20 июня. Гуттериш также посетит матч чемпионата мира по футболу между командами Португалии и Марокко.

Во время прямой линии 7 июня Путин уклонился от ответа на вопрос, возможен ли обмен Сенцова на задержанного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского.

Накануне Европарламент подавляющим большинством принял резолюцию, призывающую к немедленному освобождению Сенцова. Акции в его поддержку проходят в десятках стран мира, включая Украину и Россию.