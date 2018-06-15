Украинского омбудсмена не пустили в российскую колонию к Сенцову

Уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, которая в пятницу прибыла в колонию, где находится Олег Сенцов, не разрешили встретиться с осужденным украинским режиссером. Об этом она сообщила в фейсбуке.

По ее словам, она встретилась с начальником колонии и с главой управления исполнения наказания в Ямало-Ненецком автономном округе, которые сообщили ей, что встреча с Сенцовым невозможна "ни при каких обстоятельствах". При этом причину отказа ей не объяснили, сказала Денисова.

В то же время уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ее украинская коллега находится в России незаконно и в нарушении их договоренностей. Российский омбудсмен также сообщила, что Денисова получила "ожидаемо отрицательный ответ" на требование допустить ее к Сенцову. По словам Москальковой, по просьбе Денисовой направила запрос в Федеральную службу исполнения наказаний о письменном подтверждении о состоянии здоровья Сенцова.

Ранее украинский омбудсмен сообщила, что российская сторона предложила ей организовать посещение Сенцова после 22 июня. Денисова назвала эту дату неприемлемой (украинский режиссер голодает уже больше месяца) и пообещала добиваться возможности поехать в российскую колонию как можно скорее.

Договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран заключенных украинцев в России и россиян на Украине была достигнута в ходе телефонного разговора между президентами Петром Порошенко и Владимиром Путиным 9 июня.

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии за подготовку теракта, объявил голодовку 14 мая.Он заявил, что будет держать ее "до конца".

Акции в его поддержку проходят в десятках стран мира, включая Украину и Россию.