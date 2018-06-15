Стивен Кинг и ПЕН-центр США выступили в поддержку Сенцова

Американский писатель Стивен Кинг совместно с ПЕН-центром США выступил в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по обвинению в терроризме и находящегося в колонии.

У себя в твиттере автор десятков бестселлеров призвал подписать обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием освободить Сенцова, который продолжает держать голодовку.

В петиции подчеркивается, что ситуация с Олегом Сенцовым лишь привлечет внимание к несправедливым политическим преследованиям в России, которая сейчас принимает чемпионат мира по футболу. Освобождение Сенцова может стать "сильным жестом" со стороны Путина, говорится в заявлении.

Ранее освободить Сенцова призвали общественные организации, гражданские активисты и политики во многих странах мира, включая США. За последний месяц различные акции в поддержку Олега Сенцова проходили почти каждый день.